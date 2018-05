Hnutí MeToo je kolektivní hysterie a pokrytectví, míní Roman Polanski

„Myslím, že je to druh kolektivní hysterie, která se ve společnosti občas objeví,“ komentoval Polanski hnutí MeToo, v jehož rámci herečky zveřejňují své zážitky se sexuálním obtěžováním.

„Někdy je to velmi dramatické jako třeba Francouzská revoluce nebo masakr Bartolomějské noci ve Francii. Nebo někdy je to méně krvavé, třeba rok 1968 v Polsku nebo mccarthismus v USA. Všichni se snaží podpořit toto hnutí, hlavně ze strachu. Myslím, že je to naprosté pokrytectví,“ prohlásil režisér pro polskou edici magazínu Newsweek.

Polanského teď za jeho přečin ze 70. let vyloučili z Americké akademie filmových umění a věd, takže nemůže soutěžit o další Oscary. Zlatou sošku získal v roce 2003 za film Pianista. Režisér uvedl, že hodlá žalovat komisi kvůli zrušení jeho členství v Akademii. Jeho právník tvrdí, že vyřazení nese známky „psychického zneužívání starší osoby“ pro „populistické cíle“.

Sex s nezletilou

Polanski je ve Spojených státech stíhán kvůli sexuálnímu styku s nezletilou v roce 1977. K pohlavnímu styku s třináctiletou dívkou se Polanski přiznal, ale trvá na tom, že nešlo o znásilnění, nýbrž o dobrovolný styk. V USA je však sex s nezletilými považován za znásilnění.

Polanski z USA v roce 1978 uprchl. V roce 2009 ho zadržela švýcarská policie na cestě do Curychu na základě amerického zatykače. Po několikaměsíčním pobytu v domácím vězení v Gstaadu nakonec Švýcarsko Polanského odmítlo do USA vydat.

V roce 2015 odmítlo Polanského do Spojených států vydat také Polsko. Loni v srpnu losangeleský soud zamítl žádost údajně znásilněné ženy, aby případ ukončil.