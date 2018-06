Roman Lasota se loučil: Budu zpívat ve sboru

Roman bude hostem iDNES.cz ve čtvrtek od 12 hodin ZDE

"Určitě bych chtěl dál zpívat, ale ne s kapelou. Spíše někde ve sboru - to by mě bavilo," prohlásil. "Jsem rád, že jsem si mohl zazpívat Erica Claptona, to byl můj velký sen."



Na Romana Lasotu čekaly před známým pražským barem fanynky, které se toužily dostat na rozlučkovou párty. A některým se jejich sen - strávit noc s Romanem - opravdu vyplnil.



Lasota, který dostal o půlnoci čokoládový dort, bral své vyřazení sportovně, ale ostatní finalisté SuperStar měli o dost horší náladu. Přemýšleli, kdo z nich půjde příště z kola ven.



S Romanem se přišla rozloučit i dávno vyřazená Zuzana Vlčeková, která přijela z velké dálky. Roman nebyl lhostejný ani k Tereze Najdekrové či Robertovi Danielovi. Společně diskutovali celý večer o kladech a záporech soutěže a došlo i na hodnocení porotců.

Přítomnost Leoše Mareše se pomalu stává tradicí. Moderátor bere všechny soutěžící jako své děti, které rezolutně brání před "zlou porotou." A chce jim být nablízku i ve smutných chvílích.