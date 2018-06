Král české cyklistiky Kreuziger je otcem, má dceru Viktorku

"Ahoj, tak už jsem na světě. Byl to trošku boj, ale s maminkou a pomocí tatínka jsme to všechno zvládli. Jmenuji se Viktorka a měřím 51 cm a vážím 3290 g," letěla chvíli po porodu zpráva do světa.

A šťastný otec se svěřoval: "Nejlepší chvíle mého života. Míša to zvládla skvěle a já jsem poprvé tátou. Viktorka je nádherná."

Viktorie Kreuzigerová se narodila ve dvě ráno. Šťastný otec zprávu vyvěsil na Twitter už pár hodin po jejím narození.

Roman a Michaela Kreuzigerovi se vzali v roce 2012 u italského jezera Lago di Garda. V Itálii totiž Kreuziger žije a trénuje. Loni získal Kreuziger už počtvrté českou korunu Krále cyklistiky. V současné době jezdí za dánský tým Tinkoff-Saxo.