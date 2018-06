Moderátor Roman Fojta se oženil, s manželkou šel do oblak v balonu

"Před samotným obřadem jsem byl hodně nervózní, přeci jen se nežením každý den. Ale jakmile jsme vyřídili oficiality, tak to ze mě spadlo. Myslím, že manželka to měla podobně. Následovala zábava, která se nám skutečně vydařila," řekl exkluzivně iDNES.cz Roman Fojta, který se zasnoubil už v dubnu.

"Manželku jsem požádal o ruku na její narozeniny. Slavili jsme ve sklípku na Pálavě, kde mimochodem vzniká i seriál Vinaři. Marcele jsem dal dárek, a když ho rozbalila, čekal na ni prsten. Nečekala to, rodina byla také překvapená, ale už tehdy naštěstí řekla 'ano'," doplnil moderátor.

Svatební hostině přihlíželo asi sedmdesát hostů, vše se odehrávalo v baloncentru v Břestku, kde se novomanželé dočkali i jednoho překvapení - letu balonem. Na první romantiku ve svazku tak nemuseli čekat ani den.



Novomanželé Roman a Marcela Fojtovi si řekli své ano na zámku v Buchlovicích.

"Bylo to úžasné, o letu balonem jsem vždycky snila a nečekala jsem, že se mi to splní o svatebním dnu," uvedla Marcela Fojtová. "Počasí vyšlo parádně, hlavně pro děti, kterých jsme měli na svatbě hodně. Ve finále si na své přišli úplně všichni," dodal Fojta.

Novomanželé a svatební hosté si užívali oslavy do tří hodin ráno. Fojtovi také dostali několik neobvyklých svatebních darů jako třeba pětatřicet let starou slivovici, kterou při narození nevěsty vypálil nevěstin dědeček a v závěti rozhodl, že ji dostane ve svůj svatební den. To se přesně stalo, takže svatba přinesla i dojemné okamžiky a slzy štěstí. Novomanželé také dostali darem svatební cestu na řecký ostrov Korfu, kam vyrazí týden po svatbě.