Veronika Červenka: Ruští hokejisté milují drahé věci, ale nemají styl

Jejich synovi byly v prosince tři roky. Jmenuje se Denis a docela dost už toho nacestoval.

„Narodil se v Praze, za dva měsíce jsme letěli do Kanady, vrátili se, pak jsme táhli do Petrohradu,“ říká Veronika Červenka - dívčím jménem Machová.

A dodala, že klid není ani teď v Česku. „Pořád pendlujeme mezi Říčany a Chomutovem, kde teď Roman hraje.“

Právě ruské období bylo důvodem, proč jejich syn neměl od začátku úplně pevnou výchovu. Což se prý občas projevuje i teď.

„Chtěl bych, aby poslouchal, ale nechytil jsem začátek. Přijel jsem v Rusku po týdnu domů a nedokázal jsem ho rovnou stavět do latě. Teď se snažím,“ prozradil hokejista.

Na Rusko vzpomíná i Veronika - třeba na to, jak chodí oblékaní tamní sportovní hvězdy. „Všechny hokejisty bych převlékla. Jejich ženy ne. Ty o sebe pečují a jsou šikovné. Muži nemají styl. Hodí na sebe, co najdou ve skříni. Hlavně aby to bylo co nejdražší,“ říká bývalá miss, která dala přednost návrhářství před modelingem. „Nesršela jsem sebevědomím a vždycky jsem si připadala nejhorší. Předvádění mi nechybí.“