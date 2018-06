Rom postavil plot, aby měl pokoj od jiných Romů

"My dvůr uklízíme, vysypali jsme jej i štěrkem, aby tu nebylo bláto," ukazuje.Dětí si na oddělené části dvora hraje asi deset. "Plot jsme postavili také kvůli nim," dodává Rom."Dřív běhaly kolem celého domu a neměli jsme přehled, jestli nevběhnou na silnici. Teď si hrají pod okny a je to pro ně bezpečnější." Problémy se sousedy měli Balogovi i v zimě. Na své části dvora odházeli sníh, aby si měli kam postavit auto, a sousedi si na místo dělali nárok. "Dál už to prostě nešlo, pořád jsme se hádali," říká mladá žena. "Každý si ohrazuje svůj pozemek, aby si uchránil majetek, tak proč ne my?" vysvětluje Balog." Tady nejde o žádnou nenávist, jen si chceme udržet svůj pořádek." Nájemníci z druhé části domu mají ovšem výhrady. "Pan Balog si oplotil pozemek, který mu nepatří, městský úřad mu to nedovolil," lamentuje starší žena."Dům je města a pozemek je všech, on si jej zabral pro sebe." Podle ní se dříve dalo kolem domu zadem projet, vozilo se tudy třeba uhlí. Teď musí auta jezdit druhou stranou, a děti mají menší prostor ke hraní."Žádnou stavbu jsme panu Balogovi nepovolili, ostatně Romové se většinou na povolení neptají," podotkl hamrovský starosta Josef Pala. Podle něj však Balog pro plechový plot bez základů povolení nepotřebuje. "Jedná se jen o další sousedský spor mezi romskými rodinami, jsou s nimi neustálé problémy," dodává.Vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl nevidí nic divného na rozhodnutí Štefana Baloga a odmítá jakékoli srovnání tohoto případu se stavbou zdi v Matiční ulici. "Tak nějaký pán si oplotil své obydlí. Spousta lidí si oplocuje svá obydlí z nejrůznějších důvodů, i třeba proto, že se na sebe nechtějí koukat. Není to ale problém segregace. Je nemyslitelné dávat to do souvislosti se zdí postavenou proti vůli lidí, které má oddělovat," uvedl Uhl.Romský aktivista a představitel Grémia romských regionálních představitelů Václav Miko označil infomace o zdi Romů proti Romů za snahu o zneužití a znevážení problému v Matiční. "To se teď české společnosti velice hodí. Je to hloupost." prohlásil Miko.