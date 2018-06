Rolins vypovídala na policii, podle právníka to zvládla důstojně

Dara Rolins si musela dnes znovu projít celou nešťastnou událostí, při níž pod koly jejího vozu zahynul člověk. Na policejní služebně v Praze Ďáblicích vypovídala asi hodinu a půl. "Předmětem výslechu byl popis nehodového děje. Bude sloužit jako finální podklad pro znalecký posudek," uvedl právní zástupce zpěvačky.

Výslechu se zúčastnil i právní zástupce Rotreklových Karel Friml. Všichni vyslechli vysvětlení Dary Rolins, která doufá, že se věc nedostane až k soudu. Ten by totiž změnil její pracovní plány na dlouhou dobu. "Nemůžu se soudit a pak někde vystupovat, to bych psychicky neustála," řekla zpěvačka deníku Blesk.

Její výpověď teď zpracovává znalec, který by měl své výsledky předložit nejpozději na konci září. "Bude se čekat na jeho stanovisko a konečný verdikt. Doufám, že bude konečný," řekl Vladyka.

Do té doby se Dara Rolins věnuje hlavně svým obchodním záměrům. V září totiž plánuje otevřít v Praze obchod s nábytkem. Ke zpívání a natáčení nové desky se chce vrátit, až bude celá věc vyřešena.

K nehodě došlo 10. července po poledni v zatáčce ulice V Šáreckém údolí. Rolins svým terénním vozem srazila tiřašedesátiletého Jindřicha Rotrekla, který tudy projížděl na skútru. Muž byl okamžitě po srážce převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde však po třech hodinách zemřel. Právník zpěvačce doporučil nemluvit o případu s médii až do ukončení vyšetřování. Podle něj je Rolins nevinná. Na místě nehody byla totiž vozovka rozkopaná a řidič skútru se při vyhýbání této nerovnosti dostal do protisměru, kde vjel pod kola jejího mercedesu.