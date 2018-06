Rolins se nevěnovala řízení, míní vdova, jejíž muž zemřel po nehodě

"Já věřím, že ji to bolí, ale bolí to i nás. Je to sice oboustranné, ale naše bolest je nesouměřitelná s její," okomentovala dopis od Dary Rolins Rotreklová.

Zároveň ale mírnila vyjádření své dcery, která prohlásila, že přeje zpěvačce totéž, co se stalo jejímu otci. "Dcera, která to řekla, byla rozrušená, máme den před pohřbem, pochopte to. Myslela to tak, že až se v její rodině stane také taková tragédie, pozná, jaké to je. Chtěla, aby Dara jednou také pocítila takovou bolest, jakou máme nyní my," uvedla vdova.

Kde se bude konat pohřeb jejího muže, odmítla zveřejnit. Bojí se totiž zpěvaččiných fanoušků, kteří nechávají nenávistné vzkazy na adresu jejího zesnulého muže na různých internetových diskusích.

Na rozdíl od nich je Rotreklová přesvědčena, že Dara Rolins nese vinu na smrti jejího manžela. "I když jsem tam nebyla, muselo to být tak, že se ta zpěvačka nevěnovala řízení. Jinak by ten moped, i když je malý, musela před sebou vidět," uvedla vdova. "Na místě nehody není brzdná dráha. Je to přehledné místo, i kdyby muž jel v protisměru, musela by ho vidět."

Policie příčinu nehody a zavinění jejích účastníků vyšetřuje a hledá svědky. "Před střetem vozu a malého motocyklu údajně projížděl místem neznámý cyklista," sdělila dnes ČTK mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Ten by také mohl objasnit, jak k nehodě došlo.

Až do ukončení vyšetřování se na radu svého právníka Roberta Vladyky Dara Rolins k nehodě nevyjadřuje. Podle něj je Rolins nevinná. Na místě nehody byla totiž vozovka rozkopaná a řidič mopedu se při vyhýbání této nerovnosti dostal do protisměru, kde vjel pod kola jejího mercedesu.