Rolins prodává luxusní byt v Praze, zájem má Krainová

Dara Rolins a Simona Krainová jsou dlouholeté kamarádky, svého času bylo ale jejich kamarádství tak silné, že si chtěly být nablízku ve dne v noci. A tak se rozhodly pořídit si byty vedle sebe. Povedlo se to v pražských Dejvicích, kde je od sebe dělila jen zeď. Ta teď ovšem zřejmě vezme za své a ze dvou bytů vznikne jeden. Dara totiž svůj byt prodává a kupcem může být právě Simona, která o něj má velký zájem.

"Zájemců o byt je hodně a jedním z nich je i Simča, dohadujeme se teď na podmínkách," potvrzuje zpěvačka. Byt je to prý opravdu krásný a velký, dokonce pětiúrovňový. Modelčinu představu udělat z něj dům v domě by splnil velmi hravě. Jestli si kamarádky nakonec plácnou a uzavřou obchod, je už jen na nich samotných.

Rolins možná při posledním zavření dveří bytu, kde prožila kus života, na chvíli přepadne nostalgie, zažene ji ale okamžitě její rodina, s níž touží po životě v přírodě. Hlavně díky rodině také teď prožívá pohodové období. Krize s partnerem je dávno minulostí a zpěvačka přiznává, že když je člověk v pohodě, všechno zvládá líp. K pohodě přispěla i měsíční dovolená na Floridě, kterou trávila s dvouletou dcerou Laurou a svojí kamarádkou a manažerkou Evou Skallovou, která má dceru jen o čtyři měsíce mladší než je Laura.

Dara Rolins teď už zase myslí na práci. Ráda by přišla co nejdříve s další deskou, která by byla zase něčím jiná. Prozatím přišla pogratulovat Karlu Gottovi k vydání knihy Karel Gott - Legenda, kterou v Mramorovém sálu Lucerny pokřtila Eva Pilarová. Vděčí totiž mimo jiné jemu a jeho manželce Ivaně za hlídání psa v době své dovolené. Knihu spoluautorů Zuzany Drotárové a Karla Gotta s podtitulem Život v obrazech a datech, jenž má jako přílohu DVD s televizními vystoupeními Gotta od počátku jeho kariéry až do roku 1998, si také jako dárek odnesla domů.