Rolins nakupuje v Pařížské, Cajthamlová sbírá dárky po celý rok

Zpěvačka Dara Rolins sází na originalitu a dárky nakupuje v obchodech, které člověk normálně nenavštěvuje. "Já mám ráda Pařížskou ulici v Praze, tam je jeden krámek - úplně na konci vpravo - kde mají takové ulítlé modely od různých japonských návrhářů přes sportovní značky, je to takový mix. Když nakupuji dárky, tak spíš takové úlety, které si člověk normálně nekoupí," prozradila.

Odbornice na výživu Kateřina Cajthamlová preferuje shánění dárků v průběhu celého roku. "Mě doma učili, že na Vánoce se člověk má připravovat celý rok, to znamená, že se dárky mají vybírat v okamžiku, kdy jsou, a ne v okamžiku, kdy je kupují všichni. My jsme kdysi psávali Ježíškovi, což je hezká tradice a nehrozí, že zase dostanete ponožky," směje se.

Podobně k nadělování přistupuje i zpěvák Vlasta Horváth. "Nic nepřipravuju, o ničem nepřemýšlím. Vím, že přijde můj den D, kdy mám jít nakoupit, a tak po těch obchodech v průběhu roku chodím, vždycky někam vlezu a koukám, co mi padne do oka."

Zuzana Dřízhalová ze seriálu Velmi křehké vztahy šla ještě dál: nakupuje dárky, kterými podporuje dobrou věc. "Mám jeden krámek, kde hrozně ráda nakupuju, jmenuje se to Obchod jednoho světa, má několik poboček a je to obchod, kam se dostává zboží, které je ručně vyráběno v Africe. A tím, že to koupím, nejenže dám originální dárek, ale hlavně tím podpořím práci v Africe," prozradila v anketě iDNES.cz.