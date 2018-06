Rolins a Homola se dohodli na výchově dcery, přesto jdou před soud

Přestože rozchod Dary Rolins a Matěje Homoly nebyl vzhledem k muzikantově nevěře zrovna ideální, nyní se snaží jednat bez emocí. A to především kvůli společné dceři Lauře.

"Na všem jsme se bezproblémově domluvili, přesto to musíme před soudem osobně potvrdit," objasňuje osmatřicetiletá zpěvačka, podle níž budou úřady chtít vidět oba domovy, v nichž dítě bude žít.

"Je to prostě živá bytost a stát je v tomto případě důsledný. Není to prodej nemovitosti, kde stačí podpis právníka, jak jsem si i já dřív myslela. Vypadá to víc dramaticky, než to doopravdy je, jsme ale na všem domluveni, takže žádné tahanice nebudou," doplňuje Rolins.

Dara Rolins s dcerou Laurou během pobytu ve Spojených státech

Paradoxní je, že předmětem jednání před soudem bude i stanovení společně tráveného času, kterého dřív ve vztahu muzikantského páru nebylo příliš mnoho. Praxe tedy může být i taková, že s dcerou vycestují i na společnou dovolenou. "Eventuálně ano. Jako rodina jsme na ní nikdy nebyli. Život je skutečně jeden velký paradox," uzavírá Dara Rolins.

Vztah slovenské zpěvačky žijící v Praze a člena skupiny Wohnout se rozpadl loni v listopadu poté, co bulvární reportéři nachytali Matěje Homolu s jinou ženou.