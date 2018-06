Rolincová zničila při sexu postel

14:00 , aktualizováno 14:00

Pamětníci dojemného duetu Karla Gotta a tehdy ještě Darinky Rolincové ‘Zvonky štěstí’ by se tenkrát jistě nenadáli, co bude slovenská dívenka provádět, až vyroste. Tehdejší dětská hvězdička dospěla, a to natolik, že při milostných hrátkách dokázala rozlámat i bytelnou hotelovou postel.