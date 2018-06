Rolincová: Sibiře už máme dost

A tak Rolincová opět balí kufry. Přiznává, že už se nemůže dočkat, až tohle pendlování skončí. „Těším se na to jako na nic jiného. A Jaromír taky, on už má Sibiře taky dost,“ říká zpěvačka, která posledních osm měsíců věnovala svému partnerovi. Rezignovala na svoje aktivity a snažila se přizpůsobit jeho životu.

Prožila šťastné období, ale zároveň si uvědomila, že není z těch, které by se dokázaly realizovat pouze rodinným životem. „Zjistila jsem, že na to nejsem stavěná. Kdybych už neměla zpívat, nosila bych v sobě smutek. Prudila bych a náš vztah by tím trpěl. Ale určitě jsem ochotná dělat kompromisy, i takové, které jsem nikdy předtím nedělala,“ říká. Pomalu se vrací ke své práci a začíná uvažovat o své příští desce. Natočí ji ale až na podzim.

Léto si prý nenechá ničím narušit a vyrazí s Jaroslavem do tepla. Jejich první společná cesta povede do Bangkoku. V dubnu ji ale ještě čekají automobilové závody. Stala se patronkou Pospa rally teamu, za který bude sama jezdit coby spolujezdkyně-navigátorka.

Až se s Jaroslavem vrátí z Ruska domů, budou bydlet v jejím pražském půdním bytě. Darina tuší, že teď teprve přijde opravdová zkouška jejich vztahu. „Na Sibiři jsme byli vlastně vytrženi z reality. Ta nás čeká teď. Budeme se muset přizpůsobit novým podmínkám.“ Předpokládá ale, že je už nic nezlomí, a pokud prý zůstane jejich vztah stále tak krásný, budou si chtít příští rok pořídit miminko. „Chci zvládat obojí. Práci i rodinný život,“ říká zpěvačka.