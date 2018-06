Rolincová s Krainovou skončily v posteli

"Dokonce mě naučila kouřit," zasmála se zpěvačka. Bylo to prý v době, kdy Dara neměla příliš mnoho práce a Simonu vyslala agentura do New Yorku na castingy. "Měly jsme tam spoustu volného času na to, abychom dělaly různé věci - třeba kouřily cigarety v posteli a tak," vzpomínala Rolincová.

Po jednom večírku pak ležely spolu na velkém lůžku, popíjely, chechtaly se a mluvily o chlapech. "Simona mi na mou žádost dala školení, jak chytit cigaretu, natáhnout, vyfouknout a být přitom ukrutně sexy. Ona to ovládá dokonale," dodala zpěvačka.

Dost podobné názory mají dvě příjemné slečny nejen na život, ale i na muže. "Naštěstí tomu tak ale není na sto procent, protože to by pak mohl vzniknout problém," konstatovala Darina. Naznačila tak, že jedna druhé nebude přebírat známosti.

Podle bulvárního tisku dokonce Rolincová před několika svědky prohlásila: "Miluji tě, Simonko." Mělo se tak stát v klubu Duplex. Na důkaz, že to myslí skutečně vážně, zpěvačka modelku navíc něžně políbila.