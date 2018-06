Rolincová je z nejhoršího venku

"Před dovolenou jsem byla se svými synovci v přírodě a něco mě štíplo do stehna. Myslela jsem si, že je to komár, jenomže to bylo klíště," posteskla si Darina, která i přesto, že na pohotovost dorazila včas, lymské borelióze se nevyhnula.

Její kamarádka prý také měla boreliózu, ale zjistila to až po dvou měsících a následkem nemoci přišla na čtyři roky o sluch. "Potkat mě něco podobného, tak se asi zblázním," prohlásila zpěvačka, která o sobě v nadsázce říká, že je Xena a že dojde - li na nejhorší, popere se se vším.

Kousnutí klíštětem přišlo populární Slovenku draho. Několik dní byla připoutaná na lůžko a brala silné antibiotika. Kvůli nebezpečné infekci musela dokonce odložit cestu do Ameriky i nahrávání svého nového alba.

Dnes se Rolincová podle slov své asistentky pomalu zotavuje a nejhorší chvíle má za sebou. O jejím zlepšujícím se zdraví svědčí i fakt, že se nedávno objevila na několika večírcích.