Rolincová držela palce v Petrohradu

„Petrohrad je město měst. Kam se na něj hrabe Moskva. Fakt mě dostalo. Je to něco mezi New Yorkem a Paříží,“ rozplývala se po svém návratu Rolincová.

Hluboké dojmy si ale odnesla i z hokejových utkání. Její milý vstřelil dva góly, proto se dmula pýchou. A když Avangard Omsk vyhrál, slavila s hráči. „Je to zážitek, když člověk přijde do kabiny, střílí tam šampaňské, kluci mají na krku medaile... Jsem ráda, že jsem to s nimi mohla prožít.“

Třebaže ji hokej poslední dobou chytil, když se na něj dívat nechce, nenutí se k tomu. A Bednář je prý v tomhle ohledu naštěstí velmi tolerantní. „Když se vám nebude chtít nakupovat, tak se přijďte podívat,“ dával najevo, že ví, po čem prahne ženská duše především.

Nakonec však obě strávily „u ledu“ většinu času. „Začalo mě to bavit, protože jsem tomu konečně porozuměla. A taky jsem měla vedle sebe někoho, s kým jsem to všechno mohla probírat,“ říká Darina. V Rusku zpěvačka oslavila příchod nového roku i Vánoce. Pod stromečkem našla spousty dárků, ale největší radost jí prý udělaly brusle. Hned je s Jaroslavem vyzkoušela na zamrzlém omském jezeře. „Možná, že přestanu zpívat a přesedlám na lední revue,“ vtipkuje.

Zamilovaný pár se sice před pár týdny zasnoubil, ale na svatbu zatím nepomýšlí. Bednář se totiž v současné době rozvádí a Rolincová má k manželství rezervovaný vztah. „Viděla jsem na vlastních rodičích, že to nemusí vyjít. Ale jsem ráda, že jsme se zasnoubili. Ten vztah je pro nás oba výjimečný a tímhle jsme si to dali najevo.“

Do Omsku bude za Jaroslavem jezdit až do března a pak by prý rádi z pětadvacetistupňových mrazů utekli někam do tepla. Původně je napadalo Thajsko, teď uvažují, že by se svezli legendárním Orient Expressem. „Po Sibiři nemůže přijít něco normálního, z toho nás může vyléčit jenom další šok,“ tvrdí Rolincová.

Teď ji však čekají pracovní povinnosti. Propůjčila tvář své oblíbené čokoládě Tribit, takže má před sebou natáčení reklamního spotu a pak vystoupení v Bratislavě na slavnostním galavečeru u příležitosti předávání cen OTO. I když žije už léta v Česku, její popularita na Slovensku neklesá. Na Slavících letos obsadila páté místo. A takřka každý druhý účastník soutěže Slovensko hledá SuperStar, kterou teď vysílá slovenská televize, zpívá písničku z jejího repertoáru.

Jediný, kdo o jejích pěveckých kvalitách moc neví, je její snoubenec. Živě zpívat ji totiž ještě neslyšel, i když ji o to už několikrát prosil. „Zatím jsme se k tomu prostě nedostali. Pořád jsme měli na práci něco důležitějšího,“ vysvětluje zpěvačka.