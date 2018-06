Role v muzikálu by byl nádherný dárek k narozeninám, říká miss Válková

Pro Jitku Válkovou, která se začíná víc objevovat na pěveckém pódiu než na přehlídkovém mole, by to byla úplně první muzikálová role. Před konkurzem se nijak zvlášť nepřipravovala. "Ráno jsem si dala snídani, rozezpívala se a byla jsem připravena. Podle mě se člověk na to nemůže nějak připravit, buď ten talent má, nebo ne," řekla Česká Miss 2010.

Nadějná Esmeralda přiznala, že knížku Zvoník u Matky boží od Victora Huga nečetla, ale základy příběhu o lásce mezi hrbatým zvoníkem a krásnou cikánkou zná. "Vím, že to byla povinná četba, ale někdy se ty knížky nedají stihnout," dodala provinile.

"Byla opálenější než ostatní, protože to má v popisu práce, takže více vynikala. Její tanec ani zpěv ale rozhodně nebyl podprůměrný," ohodnotil předvedený výkon Válkové Tomáš Trapl, který si zahraje Quasimoda.

Společně s Válkovou o roli zabojovaly i Radka Pavlovčinová, Míša Nosková nebo Radka Fišarová. Ta musela na konkurzu hodně improvizovat. Kvůli rozbitému počítači neměla hudební podklad a vlastní ukolébavku si vymyslela na poslední chvíli. Přesto byla v pohodě. "Ptala jsem se na produkci, jestli nejsem moc stará na roli Esmeraldy, ale ubezpečili mě, že tu hledají i její matku, takže to mě uklidnilo a šla jsem sem," uvedla zpěvačka.

Radka Fišarová a Kamila Nývltová O roli Esmeraldy se uchází i Míša Nosková

"Hledáme někoho, kdo dokáže na jevišti vyjádřit emoce dál než do třetí řady hlediště. Nemusí to být nikdo slavný, ale přijít mohl každý jen tak z ulice," řekl ČTK režisér Martin Kukučka.

Jiří Korn, který bude v muzikálu hrát pátera Frolla a budoucí Esmeraldu vybíral, sice nemá úplně jasnou představu, jak by měla přesně vypadat, ale jedno ví zaručeně: "Určitě by měla být hezká. Nebude to lehké," řekl zpěvák.

Jiří Korn a uchazečka o roli Esmeraldy Radka Fišarová

Muzikál Quasimodo s podtitulem Kdysi se pro lásku umíralo má premiéru 11. 11. 2011 v divadle Hybernia. Libreto muzikálu píše režisér Kukučka s Lukášem Trpišovským, s nímž dlouhodobě spolupracuje v autorském duu Skutr.

Hudbu skládá Petr Kaláb s Janem Maxiánem a Jakubem Prachařem známým z populární kapely Nightwork. Autorem textů písní bude Petr Kolečko.