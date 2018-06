Role sester a lékařek mě už děsí, říká Zoubková z Ordinace

MONIKA ZOUBKOVÁ

HEREČKA, MANŽELKA MICHALA DOČEKALA

23. ČERVENCE 1976 V KRNOVĚ Herečka známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě a z filmu Operace Dunaj vystupuje hlavně s Divadelním spolkem Kašpar a Studiem DVA. Hraje i v muzikálu Pornohvězdy. S manželem se vzali v roce 2007, mají spolu dceru Emmu Luisu (2). KDO Z NÁS VYBÍRAL JMÉNO PRO DCERU

Měli jsme několik jmen, ale u Emmy jsme se shodli, protože tam jsou dvě M, jako Monika a Michal. Shodli jsme se poměrně pozdě, asi měsíc před narozením.

JAK DOPADLO NAŠE PRVNÍ SETKÁNÍ

Když jsem před jedenácti lety přišla do Divadla Komedie žádat o práci, hledala jsem ředitele – pana Dočekala – a ptala se pana Dočekala. A tím jsem u něj skončila. (Michal: "Umě jsi tím neskončila. Seděl jsem v kanceláři, přišla nějaká slečna, že hledá pana Dočekala. Já řekl, že jsem to já. Ona – že by u nás ráda hrála, já řekl, že nikoho nepotřebujeme, na shledanou.") Mně připadá trapné, když chcete hrát u někoho v divadle a nepoznáte ho. Navíc ses tvářil dost nepřístupně. (Michal: "No dobře, jenže tak působím obecně.")

JAKÝ JE MICHAL OTEC

Skvělý, akorát na to nemá tolik času, kolik by chtěl a kolik bych si přála já a Emma. Mé předpoklady splnil. (Michal: "Fakt? Že jsem to od tebe ještě neslyšel.") Protože ses na to neptal. Nečekala jsem třeba, že budeš žehlit, i když někdy bys u ní v pokoji uklidit mohl... (Michal: "Otcovství nemá s žehlením nic společného. Otcovství je duchovní činnost!")

CO ŘÍKALI RODIČE, KDYŽ JSEM ŠLA STUDOVAT HERECTVÍ

Byli překvapení, protože jsem o tom nikdy předtím nemluvila. Řekli, ať to zkusím, ale vůbec tomu nevěřili. Byli pak docela zklamaní, že nikdo nepůjde v jejich šlépějích, ale když viděli, že se mi daří, byli rádi.

PROČ ČASTO HRAJU LÉKAŘKY A SESTRY

Mám jich za sebou opravdu hodně. Obávám se, že se toho hned tak nezbavím, už mě to děsí jako noční můra. Ukončila jsem kvůli tomu po dvou a půl letech práce i Ordinaci v růžové zahradě. Jsem ráda, že jsem to udělala já, nikoliv televize. Samozřejmě nevím, co bude následovat.

CO ŘÍKÁM NA SKANDÁL KOLEM MUZIKÁLU PORNOHVĚZDY

Já myslím, že skandální není. Téma je možná skandální, ale provedení ne. (Michal pobaveně: "Skandální je ten úspěch.")

KDY JSME BYLI NAPOSLEDY SAMI

Na výročí svatby. Ne (obrací se k manželovi), když jsi měl narozeniny. Tyhle věci dlouho dopředu plánujeme, abychom našli společně čas.

JAK DOBŘE HO ZNÁM

Kdy manžel naposledy sám pohlídal dceru: Před týdnem v sobotu?

Michal: Celý poslední víkend. Dělám to hrozně rád, protože to považuju za terapii.

MICHAL DOČEKAL

ŠÉF ČINOHRY ND, MANŽEL MONIKY ZOUBKOVÉ

7. DUBNA 1965 V PRAZE Šéfem činohry Národního divadla je bezmála deset let. Po vystudování režie na DAMU (1991) a stáži v Londýně byl režisérem spolku Kašpar a poté uměleckým šéfem Divadla Komedie. Dostal řadu cen – mimo jiné Cenu Divadelních novin či Mezinárodní cenu Ernesta Flaiana.

JAK JSEM NEŽÁDAL O MONIČINU RUKU

Mělo k tomu dojít den po premiéře, na které jsem měl za úkol neopít se. Druhý den jsem se ale probudil vkleče, hlavu opřenou o pohovku, protože mi kolega tvrdil, že vodkou s citronem se člověk neopije. Cestou do Krnova za Moničinými rodiči mi Monika řekla, že si mě nevezme, takže jsem tam přijel se slovy: Vážení rodiče, promiňte, ale Monika mě nechce. (Monika: "Maminka plakala, tatínek za mnou chodil, ať si to rozmyslím. Ale jak vidíte, dopadlo to dobře.")

CO MÁ NA STAROSTI ŠÉF ČINOHRY

Zodpovídá za umělecký a ekonomický chod počínaje starostmi, jak bude vypadat umělecký profi l divadla, až po hospodaření s penězi.

PROČ JSME UTEKLI Z LOFTOVÉHO BYTU

Bydlení v loftu je dobré pro svobodný pár. S malým dítětem se to změní v bydlení na indiánské stezce – neustále se plížíte a používáte znakovou řeč, abyste ho neprobudili. V televizi si můžete pustit jen němý film s titulky. Ale zase se nemůžete hádat.

KDY PLÁNUJEME DRUHÉ DÍTĚ

Plánování není takový problém jako realizace. Ale nebojíme se toho.

PROČ CHCI BÝT PODRUHÉ U PORODU

Měl jsem z toho strašně silné pocity, i když pro Moniku to bylo dlouhé a namáhavé. Porod začal ráno a Emma se narodila až ve tři v noci.

CO MĚ PŘITÁHLO K DIVADLU

Rozhodl jsem se pro divadlo okolo šestnácti. V té době, začátkem osmdesátých let, to byla jedna z mála enkláv svobodné činnosti spolu s hudbou, ale tu dělat nemůžu, protože kdybych zazpíval, nikdo nepozná, co to je. Ani kdybych dopředu oznámil, co budu zpívat.

CO DĚLALI MOJI RODIČE

Máma pracovala v Ústřední lesnicko-zemědělské knihovně, třetí největší na této planetě – první je ve Washingtonu, druhá někde v Rusku a třetí v pražské Slezské ulici. Pro tuto bohulibou instituci zajišťovala nákup nových knih. Otec dělal reklamu v Obchodu průmyslovým zbožím.

JAK DOBŘE JI ZNÁM

Co by Monika dělala, kdyby nebyla herečka: Možná by byla lékařkou, protože si to její rodiče přáli a ona je hodná dcera. A dělala by to dobře, protože je empatičtější než já a netrpí tolik egomanií. Byla by dobrá lékařka.

Monika: Asi by to tak bylo, dokonce jsem maturovala z biologie. Jen nevím, jestli bych byla tak dobrá jako rodiče.