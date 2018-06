Rokenrolová legenda Jerry Lee Lewis se posedmé oženil

Nová žena kontroverzního hudebníka byla dříve provdána za jeho bratrance Rustyho, s jehož starší sestrou, svou sestřenicí Myrou Gale Brownovou, se Lewis oženil v roce 1957.

Šlo o skandální sňatek i z toho důvodu, že Myře tehdy bylo pouhých 13 let, a přitom šlo už o třetí Lewisovu manželku. O tomto vztahu byl natočen film Jerry Lee Lewis: Great Balls of Fire! s Dennisem Quaidem a Winonou Ryderovou v hlavní roli.

Zatím předposlední Lewisovo manželství se rozpadlo v roce 2004, kdy se rozvedl po 20 letech soužití s Kerrie McCarverovou.

Mezi největší Lewisovy hity patří Great Balls of Fire, Whole Lotta Shakin' Goin' On, Breathless a High School Confidential. V roce 2004 Lewis vystoupil v pražské Lucerně.