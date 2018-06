Rok 1999 rok KRÁLÍKA

Během úplného cyklu se dvanáct znamení zvířetníku kombinuje s pěti hlavními živly – Dřevem, které ovládá Jupiter, Ohněm – Mars, Zemí –Saturn, Kovem – Venuše a Vodou – Merkur. No a aby to nebylo tak jednoduché tyto živly se štěpí na magnetické póly – Jin a Jang – kladný a záporný. Zvíře t ník se neskládá se stejných znamení jako náš zvěrokruh, ale podle pověsti jsou zvířata seřazena tak jak přišla na Budhovu výzvu. První myš, buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, opice, kohout, pes a poslední přišel vepř. Stejně jako naše znamení se i čínsk á dělí na pasivní a aktivní. Myš, tygr, drak, kůň opice a pes jsou znamení aktivní a kladná zatím co buvol, králík, had, ovce, kohout a vepř jsou pasivní a záporná. Nic ale není jednoznačné a při sestavování čínského horoskopu je velká váha přikládána nej e nom živlu a zvířecí figuře, ale hlavně hodině kdy se člověk narodil.

" Jsem v souladu

s pulsem Vesmíru

ve svém klidu a osamění.

Slyším melodie duše.

Vznáším se nad všedností,

Věčným úpadkem

JÁ vítězím svou schopností se přizpůsobit.

Svůj svět si barvím

Jemnými pastelovými barvami.

Ztělesňuji harmonii a vnitřní klid a mír.

JÁ JSEM KRÁLÍK"

Letos nás čeká rok KRÁLÍKA.

Rok poklidu a pohody, tak potřebné po předchozím roku dynamického Tygra. Rok vybízející k odpočinku, relaxaci a tak trochu k pasivitě. Obzvláště znamení sama o sobě pasivní by se měla mít na pozoru, aby nesklouzla ke snění a oddávání se požitkům. Králík je "pohodář" a pro ty co mají rádi víc své pohodlí než aktivitu by mohl být až nebezpečným – negativně ovlivňuje smysl pro pořádek a pracovní morálku. Všichni se pod jeho vlivem budeme snažit odložit i neodložitelné, ani ne tak na neurčito ale na potom, později….výmluva bude střídat výmluvu. A v tom je ono skryté nebezpečí pohodového chlupáče.

Peníze se nám budou vydělávat o něco snadněji, i když i o to lehčeji utrácet. Styl se stane malátnějším.

Prostě čeká na nás mírný bezstarostný rok bez větších událostí. No jestli tomu tak skutečně bude se necháme překvapit zřejmě jako ve všem bude záležet zase jenom na nás jak se s tím králičím rokem vypořádáme a já doufám že se nám to všem povede zcela na jedničku.

Osobnost rozená v roce králíka.



Říká se že je jednou z nejšťastnějších osobností ze všech znamení. Je představitelem dlouhověkosti a jeho osud je úzce spjat s Měsícem. Symbolizuje půvab, laskavost, eleganci, zdravý úsudek a citlivý přístup ke krásnu. Bývá klidný a rezervovaný často s uměleckými sklony. Vzhledem ke své vrozené pečlivosti bez problémů studuje, snadno však podléhá "svým náladám" a tehdy se vzdaluje od reality.

V obchodě je bystrý a až prohnaně rafinovaný. Jeho schopnost empatie a rychlého zhodnocení situace mu často pomáhají k rychlému vzestupu. Vzbuzuje u svých soupeřů dojem lhostejnosti, ten však velmi klame a konejší jejich pozornost. Ve skutečnosti čeká na svou chvilku na které mu bude opravd

u

záležet. Tehdy se stává prohnaným a tvrdým soupeřem. Ke svým blízkým se chová s láskou a něhou zatím co ti na nichž mu nezáleží ho vnímají jako chladného a rezervovaného. Navzdory svému heslu že "slušnost ho nic nestojí" a klidné zdánlivě mírné povaze má

Králík silné a někdy až narcisistické sebevědomí. To co si umane prosazuje s hroší vytrvalostí a metodickou přesností. Jeho rys nevyzpytatelnosti z něj dělá znamenitého vyjednavače. Dojem pomalosti a nerozhodnosti skrývá opatrnost a rozvahu. Umí skvěle od

h

adnou jak sílu svého protivníka tak svou a včas se postarat o dobití svých baterek. Ví velmi dobře, že

Slunce vyjde i zítra a odmítá se uštvat v bláznivém shonu.



Je oblíbeným společníkem pro svůj takt a snahu nikoho nevyvádět z

míry,

kritiku dokáže odpustit a pokud ho

neohrozíte

je laskavý a obětavý. Přítel Králík vám ochotně podá pomocnou ruku v

nouzi,

pokud o to požádáte, nemůžete ale čekat že za vás bude bojovat. To nikdy. Pomůže a elegantně zmizí.



Pokud bude mít volbu –

překážku svižně přeskočí, a pokud se to nezdaří, snadno se z

neúspěchu otřepe. Volí vždy tu pohodlnější cestu k

dosažení

svého. Roky Králíka:

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Známé osobnosti rozené v roce KRÁLÍKA: Kov:

Vlasta Burian

Peter Dvorský

Henry Miller Voda:

Ivana Chýlková

Dřevo:



David Rockefeller

Ingrid Bergmanová Ohe