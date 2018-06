Žádná politická korektnost. Bond nemůže být gay ani žena, míní Moore

„Už jsem slyšel lidi mluvit o tom, že by měla být paní Bondová nebo gay Bond. Ale oni by nebyli Bondem z jednoho prostého důvodu, protože to Ian Fleming nenapsal,“ řekl Moore s tím, že politická korektnost musí jít stranou.

„Nejde o to, že bychom byli homofobní, nebo když na to přijde rasisté, je to prostě o tom být věrný postavě,“ dodal Moore. On sám v minulosti čelil nařčení z rasismu, když údajně v rozhovoru pro francouzský list Paris Match odmítl, aby Jamese Bonda hrál černoch (více zde).

Roger Moore hrál agenta s povolením zabíjet v sedmi filmech v letech 1973 až 1985. V dosud natočených bondovkách se kromě něj této role ujali Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craig. Poslední jmenovaný herec nedávno připustil, že by Bond mohl být černoch, žena, případně gay.

„Všechno je možné. Můžete udělat cokoliv, pokud se tomu dá uvěřit a funguje to,“ prohlásil.

Jeho kolega Pierce Brosnan na otázku ohledně Jamese Bonda homosexuála odpověděl: „Jasně, proč ne? I když pochybuji, že by to producenti dovolili.“

Nedílnou součástí bondovek jsou mimo jiné i agentovy krásné milenky, takzvané bondgirl (jejich přehled najdete v galerii a v anketě můžete vybrat tu nejhezčí). Bondgirls by u Jamese Bonda gaye nejspíš museli nahradit bondboys.

Roger Moore v minulosti prohlásil, že nejlepším Jamesem Bondem je právě jeho současný představitel Daniel Craig, jehož nová bondovka Spectre jde do českých kin 5. listopadu. Moore ale pochválil také Timothyho Daltona, který si agenta 007 zahrál jen dvakrát. Nejvíc se mu líbil ve filmu Povolení zabíjet.