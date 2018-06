Pattinson o nevěře Stewartové: To se stává, je to normální

„To se stává, víte? Mladí lidé... je to normální! A upřímně, co je komu do toho? Nejtěžší bylo mluvit o tom později. Když mluvíte o jiných osobách, může je to ovlivnit způsobem, který nelze předvídat,“ řekl Pattinson magazínu Esquire.

Podle herce jejich snaze o opětovné oživení vztahu nepomohli ani paparazzi, kteří hlídkovali před jeho domem v Los Angeles. Nikdy prý nepochopil jejich posedlost jeho osobou.

„Fotografovali každého, kdo přišel k bráně, kdo zvonil na zvonek, jeli za jakýmkoliv autem, které přijelo dovnitř a ven,“ prohlásil.

Přiznal, že jeho asistent se oblékal jako on, a když odjel autem, celé hodiny ho sledovalo pět vozů. Jelikož má uzavřený a plachý herec rád soukromí, často nyní zůstává doma a je spokojený.

„Bývaly doby, před třemi lety, kdy jsem nevěděl, kde bydlet, abych nebyl uvězněn v mém domě. Ale přišel jsem na to. Není to nakonec tak velký problém. Polovina z toho je ve vaší hlavě," dodal Pattinson.