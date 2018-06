Živoucí Ken může přijít o miliardy. Otec mu hrozí vyděděním

Rodrigo Alves se narodil v Brazílii, kam se jeho rodina z Velké Británie odstěhovala v 40. letech. On nyní žije hlavně v Londýně. Jeho otcem je miliardář, který podniká v několika oborech, vlastní supermarkety, nákupní centra a další nemovitosti.

Rodina za Rodrigem stojí, i když se jim změna jeho vizáže moc nelíbí. Nedávno ale vyvolaly velký nesouhlas fotografie, na kterých byl živoucí Ken na jedné party oblečený jako žena. Chtěl vypadat jako animovaná postavička Jessica Rabbitová. Otec na to zareagoval rázným nesouhlasem a dokonce pohrozil, že syna vydědí, pokud se bude za ženu převlékat dál.

Již dříve se objevily spekulace, že Rodrigo plánuje změnu pohlaví. Sám se označuje za proměnlivé pohlaví a přiznává, že s ženským oblečením rád experimentuje. Fotografie v černé paruce, minisukni a s vysokými podpatky sám umístil na sociální sítě. „Cítím se dobře být někým jiným než jen Rodrigem Alvesem nebo Kenem. Když jdu ven sám za sebe, je všude kolem spousta pozornosti. Teď jsem si užil být Jessicou Alvesovou,“ napsal k příspěvku.

Rozlišování pohlaví považuje za zbytečné a přežité. „Pohlaví lidí definuje, jaké od nich společnost očekává oblékání a chování, stejně jako to, o co by měli mít zájem. Ale to je špatně. Když jsem byl malý, dědeček mi třeba kupoval panenky Barbie, se kterými jsem si rád hrál. A taky jsem si rád oblékal babiččino oblečení. Lidé by neměli být nuceni určit si jedno konkrétní pohlaví,“ prohlásil živoucí Ken pro britský Daily Mail.

Rodrigo Alves je profesionální celebritou a má svůj vlastní pořad v televizi, který se vysílá ve více než 20 zemích světa. Za plastické operace už utratil víc než 500 tisíc liber a plánuje další. Svůj život v poslední době považuje za moc hektický a vadí mu, že se proto nestíhá tak dobře starat o své „letní tělo, mysl a duši“.

Alves nedávno v Praze absolvoval omlazovací zákrok, staral se o něj jeho český protějšek Robert Paulat. Brazilec během pobytu v Česku pěl na kliniku samou chválu. Po odjezdu si však na sociálních sítích stěžoval, že lékaři zákrok pokazili, protože měl malé modřinky a cítil se být zneužitý na komerční účely. Pak svůj příspěvek smazal.

Český Ken Robert Paulat uvedl, že podobné malé podlitiny v obličeji jsou při tomto zákroku běžné. Dodal, že Alves se neměl opíjet na party v Praze.