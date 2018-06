Rodiny političek prý v neděli nehladoví

"Ve volných dnech vstáváme později, takže než jsem odešla do televize měli jsme vlastně dobrou bytelnou snídani. Nemusím mít proto obavy, že by rodina trpěla hlady. Mohou v klidu sledovat televizi dobře najedení," řekla Hana Marvanová.

Ženy angažované v politice musejí velmi často podřídit volný čas svým politickým aktivitám a jednou z nich je také účast v mediálních pořadech. Divácky jsou velmi oblíbené nedělní televizní debaty s politiky.



"Když se něco takového stane, tak si musím přivstat, nebo uvařit den předem," konstatovala Jan Volfová. "Naštěstí existují mikrovlnky a podobná zařízení," dodala.

Na dotaz, zda na ni rodina s obědem čeká zavrtěla s úsměvem hlavou. "S obědem na mě doma nečekají a je to nejspíš dobře. Hladový člověk je totiž vždycky kritičtější, zatímco dobře najedený má vždycky větší míru tolerance. A já mám ráda tolerantní lidi," dodala s úsměvem.