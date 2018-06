Rodinu herce Bena Afflecka pronásleduje šílenec

Sedmatřicetiletý Steven Burky, který strávil rok v psychiatrické léčebně, půjde podruhé před soud. Policie ho zadržela před školou, kam chodí čtyřletá dcera Afflecka a Garnerové Violet. Porušil tak soudní zákaz přiblížení ke Garnerové a členům její rodiny, který dostal v roce 2008 poté, co herečku pronásledoval a odvolával se na to, že mu to poručil Bůh.





"Ten muž mě sledoval po celé zemi a obtěžoval od roku 2002. Posílal mi balíčky a paranoidní dopisy a jeho chorobné chování se rozvinulo tak, že začal být nebezpečný a vyhrožoval mi," řekla Garnerová.

Pokud bude Burky odsouzen, hrozí mu až čtyři roky vězení. Zatím je zadržen a soud stanovil kauci 150 tisíc dolarů.

"Nebojím se ani tak o sebe, jako o svou rodinu," řekla Garnerová.

Ben Affleck a Jennifer Garnerová se poznali v roce 2003 na natáčení snímku Daredevil. Vzali se před čtyřmi lety a brzy po svatbě se jim narodila dcera Violet Anne. Letos v lednu porodila Garnerová druhou holčičku a s manželem ji pojmenovali Seraphina Rose Elizabeth Afflecková.