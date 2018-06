Rodinná pouta? Rašilov a Visnerová

FOTOGRAFIE Z RODINNÝCH POUT ZDE

Obě scenáristky se natáčení veselky osobně zúčastnily. Ještě ji uvidí při schvalovačce, ale v televizi už ji asi vynechají. Za poslední rok, kdy Rodinná pouta vznikala, prý vůbec neměly čas sledovat výsledky své práce na obrazovce.

Tvrdí dokonce, že nestíhaly vidět ani konkurenční díla. A situace do budoucna se v tomto směru nezmění. Staly se totiž žádanými scenáristkami a dostaly nabídky na další zajímavou práci.

A tak opět sedí u svých počítačů a píší. Dokonce dva televizní seriály najednou! Tomu jednomu se v kuloárech pracovně říká Bazén a ony samy o něm příliš hovořit nechtějí, protože zatím nemají podepsanou smlouvu, tím druhým je pokračováním Rodinných pout. Budou ho však tvořit jinak, takzvaným americkým systémem, který si osvojily během studií v USA. V praxi to znamená, že začaly spolupracovat s dialogisty a head writery. „Samy bychom to už nestíhaly, když se teď chceme věnovat i jiným projektům,“ vysvětluje Kateřina Bártů.

První díly z druhé série ještě napsaly samy, ale postupně do práce zapojují své kolegy. „Vybrali jsme si k sobě lidi, kteří mají nápady, jsou dobrými scenáristy a zároveň dokážou kvalitně psát pod časovým tlakem,“ vysvětlují. Že by ztratily nad tímhle spřežením vládu, si nepřipouštějí. „Děj budeme nadále vymýšlet jen my dvě a budeme mít také hlavní slovo. Naše oči budou poslední, které uvidí scénáře předtím, než půjdou do produkce.“

O nápady se prý také nebojí. „To se jenom zdá, že jsme za poslední rok nestihly nic prožít a načerpat. Máme dost podnětů. Chodíme ven, slyšíme historky, scházíme se s kamarády...“ vyvrací podezření Kateřina Bártů, která dokonce očekává, že druhá série bude o několik stupňů lepší než ta první. „Celý tým prošel náročnou praxí, což se určitě zhodnotí.“

Autorky scénáře slibují nové postavy a zápletky, ale dosavadní ústřední dvojici upozadí. „Příběh Adama a Evy (Tomáš Krejčíř a Klára Jandová) jsme za ten rok odvyprávěly a byl by nesmysl dál ho natahovat. Ale vzhledem k tomu, že patří do rodiny Rubešových, tak jsme na ně nezanevřely, diváci se s nimi ještě setkají.“

Podle informací ze zákulisí pošlou Evu na studia do Švýcarska. A co bude s Adamem? Ani poté, co si jeho představitel Tomáš Krejčíř přečetl prvních osm dílů, neví, kudy se bude jeho postava dál ubírat. Zato Saša Rašilov má před sebou velkou budoucnost. Scenáristky si jeho figuru v posledních dílech nastaví tak, aby mu mohly dát prostor i v další sérii. „Saša nám přišel jako ideální kandidát,“ shodují se. Jeho partnerku, Renatu Visnerovou, která hraje v divadle v Příbrami a v pražském Disku a mihla se už v seriálu Redakce, objevily na castingu „Dveře jsou otevřené pro každého, kdo chce v seriálu hrát. Je tam spousta rolí a konkurz probíhá neustále,“ vyzývají další zájemce.

Televizní seriál Rodinná pouta, jehož první série bude završena stošestnáctým dílem, začala TV Prima vysílat v březnu loňského roku. Zpočátku mu nikdo velkou naději nedával. Seriál o mezilidských vztazích však přitáhl k obrazovkám obrovský počet diváků. Rekordu dosáhl v polovině března, kdy pětadevadesátý díl sledovaly dva miliony sto padesát jeden tisíc lidí.