Rodinná pouta mi změnila život

* Co vám píšou fanynky?

Občas mě pozvou na rande, dostal jsem i nabídku k sňatku. Mám také jednu stálou dopisovatelku. Přišlo mi od ní už asi dvanáct dopisů, ve kterých mě pravidelně informuje, co dělá. Já jí neodepisuju, ale občas na ni myslím.

* Nevypadáte, že by vám to bylo lhostejné...

Jsem ješitný jako každý chlap. Ale takové dopisy, jako dostával Ladislav Pešek, kdy mu jedna obdivovatelka psala, že se zabije, pokud si ji nevezme, a on si ji nakonec vzal, tak takové nedostávám.

* Jak vám Rodinná pouta změnila váš vlastní rodinný život?

Ten shon, který teď zažívám, klade větší nároky na mou ženu. Ale i na mě, samozřejmě. Když přicházím v osm večer, stihnu dát dětem jen pusu na dobrou noc. Beru to jako intenzivní období, které by nemělo trvat přehnaně dlouho. Naše rodina si tak trochu sahá do rezerv.

* Lidé vás nejprve znali jako televizního moderátora Sauny a Prima jízdy, teď vás mají v povědomí hlavně jako Adama Rubeše. Je vám popularita příjemná?

Kdyby mě zastihla ve dvaceti, když jsem začínal, tak bych ji asi prožíval víc. Teď to beru jako vlnu tsunami, která se rychle přehoupne a sama se spláchne. Je to taková malá intenzivní porce slávy. Počítám s tím, že jednou skončí.

Adam se začíná komplikovat

* O jednu z hlavních rolí v tak rozsáhlém seriálu byl určitě velký zájem. Z kolika možných Adamů jste byl vybrán?

Přišlo asi dvě stě uchazečů. Ale protože Prima většinou nechtěla, aby jejich moderátoři účinkovali v seriálu, který sama produkuje, vůbec mě nenapadlo, že bych skutečně mohl v Rodinných poutech hrát.

* Co jste na konkurzu předváděl?

Jako Adam jsem měl poprvé potkat Evu, kterou představovala zaměstnankyně castingové agentury. Popravdě řečeno jsem z toho neměl dobrý pocit. Už nejsi herec, říkal jsem si v duchu. Když jsem pak odcházel, srazil jsem se ve dveřích s režisérem. Jak jste daleko? zeptal jsem se ho. Pořád jsme na začátku, nemáme Adama, odpověděl. Tak jsem mu popřál, aby ho brzo našli.

* Což se také stalo. Když jste si poprvé přečetl roli, jaký jste z ní měl pocit?

Že Adam je klaďas a sympaťák. Ale já jsem ani tak neřešil svůj vztah k roli jako to, jak ji zahraju. Je to veliká role. A i když byla zpočátku trochu černobílá, začíná se postupně komplikovat.

* Mění scenáristky charakter rolí podle herců, kteří je hrají?

Základní rys postavy je daný, ale je pravda, že drobnosti se upravují na tělo tomu, kdo ji hraje.

* Takže jste si jako superkladný Adam řekl o nějaký průšvih?

Nechci moc prozrazovat z děje, ale ano, řekl. Nebo za něj minimálně poděkoval.

* Máte na rozdíl od Adama nějaké záporné vlastnosti?

Jsem líný, ale to si teď nemůžu dovolit. Taky jsem zbrklý, možná někdy i necitlivý nebo popudlivý. Ale rozhodně nejsem intrikán a nemanipuluju s lidmi.

* V mnoha intimních scénách účinkujete s Evou, kterou hraje Klára Jandová. Nezamilovali jste se do sebe?

Myslím, že ne. Jsme každý na jiném břehu.

* Nehrály by se vám milostné scény líp, kdyby to tak nebylo?

Z vlastní zkušenosti vím, že to tak není. Když se herci do sebe zamilují, hraní jim pak moc nejde.

* Jak hodnotíte Adamovu volbu životní partnerky?

Pokud si dovolím luxus pohledu Tomáše Krejčíře na Adama Rubeše, tak odhaduju,

že Adam by si takovou holku nevybral. A Eva by si nevybrala takového kluka. Věcí, které je rozdělují, je tolik, že mi připadá nemožné, aby jejich vztah vyšel. Ale asi právě to je pro diváky zajímavé. Navíc scenáristky to vidí jinak.

* Jak se utvářel vztah mezi vámi a představitelkou Evy mimo kameru?

Ten se stále vyvíjí. Prošel nejrůznějšími fázemi: od počátečního zájmu přes sympatie až do stadia určitého ochladnutí nebo neporozumění. Došel zatím, řekněme, k určitému znovuporozumění.

* Byli jste si sednout aspoň na kafe?

No jasně! Chodíme spolu běžně řešit obtížnější scény. Snažíme se k sobě dostat blíž i jinak než jen před kamerou.

* Vzpomenete si na nějakou scénu, na které jste se vyloženě zasekli?

Ano, ale ta teprve poběží. Řešíme v ní s Evou docela těžký problém. Ta scéna byla emotivně velmi náročná. Točili jsme ji snad desetkrát.

* Jak to snáší vaše manželka, když vás vidí v intimních pozicích?

Ne moc dobře. Viděla mě mockrát na jevišti v objetí a rozumově to chápe. Když ale běží zamilovaná scéna s Adamem a Evou, raději přepne jinam.

* Seriálových epizod je zatím naplánováno sto čtyři. Jak se učíte text?

Těžko. Někdy mi nahazuje text dcera Dorinka, ta však chodí teprve do první třídy, takže to moc dlouho nevydrží. Manželka je v tomhle lepší. Ale vážné: kdo má děti, tak ví, že učit se s nimi nejde. Takže text obvykle dřu asi tak hodinu až dvě předtím, než usnu.

* Sledovanost seriálu stoupá, ale pro mnoho lidí je to stále jen mýdlová opera. Jak se na ten žánr díváte vy?

Jirka Krampol mi řekl dobrej vtip. Sejdou se dva herci a jeden říká: Viděl jsi ten propadák, do kterého mě neobsadili? Podobně přemýšlím i já. Kdybych v Rodinných poutech nehrál, vidím je možná jinak. Ale takhle mám před očima tu spoustu poctivé práce, která se za seriálem skrývá. Navíc my jsme nikdy netvrdili, že budeme hrát Shakespeara.

Jako dítě jsem chtěl být slavný

* Při rozhovoru neustále gestikulujete, žádná otázka vás nevyvede z míry. Zároveň jste stihl vyřídit několik telefonátů, naobědvat se a uklidnit ženu, že se budete snažit přijet domů včas. Nebyl jste jako dítě hyperaktivní?

Nevím, jsem narozený v roce 1971 a tenkrát se to ještě nerozlišovalo. Takže možná ano, protože jsem býval rošťák. Aspoň podle učitelů. Pořád jsem se předváděl.

* Proto jste šel studovat herectví?

Moje původní ambice byla z dnešního pohledu dost naivní: chtěl jsem být slavný. Znáte to, holky chtějí být zpěvačky, kluci kosmonauti nebo prezidenti. Nebo herci.

* V sedmnácti vás vzali na DÁMU. To je dost přímočará cesta ke slávě, nemyslíte?

Máte pravdu, šlo to až moc jednoduše. Už na škole jsem začal s moderováním, nejdřív na Radiu Vox. Po DÁMU jsem nastoupil do Činoherního klubu v Ústí nad Labem, kde jsem vydržel deset let.

* Pocit uspokojení, který jste si od herectví sliboval, přišel?

První dotek slávy jsem zažil asi v patnácti. Ve vyprodaném Jihočeském divadle v Českých Budějovicích jsem hrál ve hře Na zlatém jezeře. Premiéra se povedla a já si dodneška pamatuju, jak jsem z potlesku nemohl usnout.

* Jak vzpomínáte na DAMU?

Asi do dvaceti jsem měl bouřlivější období. Mejdany, starší herečky, takovej urvanej život, který jsem hltal opravdu naplno.

* A pak?

A pak jsem se oženil a celkově se usadil. Tyhle věci pro mě najednou ztratily důležitost.

* Nepohřbil jste svůj sen o slávě příliš brzy?

Víte, už na škole jsem zjistil, že herectví je práce jako každá jiná. Že se musíte učit roli, že na vás řve režisér, že vám to někdy nejde a že to s tou slávou zas tak moc společného nemá.

* Když moderujete v rozhlase, tak při vaší vyřídilce asi není problém vysílat naživo, že?

To se tedy pletete! Prvního půl roku jsem byl v křeči a měl jsem pocit, že blábolím nesmysly. Až teprve teď, po čtyřech letech, můžu ve vysílání opravdu říct svou myšlenku. Dlouho jsem se jen snažil všechno udělat dobře.

* Zažil jste také pověstná okna?

Spousty! A různé druhy. Jsou okna, která po jedné větě zmizí. A pak jsou situace, kdy se máte zeptat: A vy jste emigroval kdy? Ale máte pocit, že zrovna před pěti minutami host řekl, že v roce 1968. Nebo zbývá minuta do konce a už absolutně není co říct. Zíráte skrz lidi a každá vteřina je strašně dlouhá. Stejně musíte něco vymyslet. Ale proč se bál trapnosti? Věci, které nečekáte, v sobě mají skrytou akci.

* Rozesmál jste se někdy ve vysílání?

No samozřejmě. V rádiu je to horší než v televizi. Lidé nevidí, že se smějete, ale slyší váš deformovaný hlas. To jak zadržujete smích.

* A co přeřeky?

V rádiu jsem prohlásil, že vykojil vlak. Jindy jsem Přemka Podlahu přejmenoval na Přemka Pohlavu.

Tahle doba rodině nepřeje

* Zřejmě nejvíc popularity zažíváte jako Adam Rubeš. Jaká jsou vaše skutečná rodinná pouta?

Pocházím z normální české rodiny s trošičku italskými sklony. Otec je veterinář, maminka středoškolačka, my jsme tři sourozenci. Rodiče se měli rádi, občas se hádali, občas se chtěli rozejít, pak se zase uklidnili. Byli velkorysí a moc nám do života nemluvili. A na moji současnou rodinu si už vůbec nemůžu stěžovat.

* Máte starší sestru. Je mezi vámi podobně napjatý vztah jako mezi Adamem a Andreou?

Moje Starší sestra je sice taky manažerka, ale tím veškerá podobnost končí. Seriálová Andrea je mrcha, ale moje vlastní sestra není tak ambiciózní a už mi v životě mockrát pomohla.

* V jednom rozhovoru jste prohlásil, ta herectví není práce pro ženu. Jak jste na to přišel?

Nemyslím tím, že by ženy byly pro tuto profesi méně disponované. Ale pokud má letu rodinu, je zároveň velmi náročné se naplno věnovat profesi. Herečka má zkoušky, představení, natáčení, role ji často emotivně pohltí... Být potom doma jako matka a manželka je zkrátka těžké.

* Myslíte, že to platí jen pro herečky?

Určitě ne. Platí to třeba také pro lékařky a mnoho dalších profesí.

* Jaké zaměstnání je tedy pro ženu vhodné?

Když je matkou a manželkou, tak asi žádné. Protože to je časově i jinak tak náročná role, že se u ní žádná profese nedá dělat. Jsem feminista v tom smyslu, že tohle naše společnost ještě pořádně nezhodnotila.

* Tím myslíte práci v domácnosti a péči o děti?

Přesně tak. Kdyby muž žil sám, potom by viděl, kolik peněz by ho stála pradlena, kuchařka nebo vychovatelka jeho dětí. Nemluvě o všem dalším, co žena muži a rodině poskytuje. Když je žena celý den v zaměstnání, mimo domov, je to znát.

* Není to tak trochu nespravedlivé vůči ženám, vyhradit jim jenom péči o rodinu?

Je. Je nespravedlivé, že ženy musí volit mezi povoláním a rodinou. Ale muž zase má co dělat, aby rodinu uživil. Chápu, že ženy se chtějí prosadit ve společnosti, protože dlouhá léta neměly uznání za svou práci doma. Je to smutné, ale tahle doba rodině příliš nepřeje.

Tomáš Krejčíř

Po absolvování pražské DÁMU nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad Labem a kromě toho pracoval jako rozhlasový moderátor. Od roku 2000 moderuje dopolední blok Prima jízda v TV Prima, o rok později začal na téže stanici uvádět talk-show Sauna. Nyní ho diváci znají především jako představitele Adama Rubeše ze seriálu Rodinná pouta. Je ženatý, se ženou Gabrielou má tři děti - sedmiletou Doru, čtyřletého Adama a Davida, jemuž jsou čtyři měsíce. Ve volném čase se třiatřicetiletý Tomáš Krejčíř věnuje rodině, sportu a šachovým partiím po internetu.