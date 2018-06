Rodina zemřelého muže po srážce s Rolins dostává výhrůžky

Lidé prý reagují především na jednu z těch posledních, kdy údajně rozvětvená rodina Rotreklových požaduje na Daře Rolins odškodné ve výši kolem deseti milionů korun. Vdova Olga Rotreklová to ovšem vyvrací.

"Nikdy jsme nevyslovili částku kolem milionu korun. Vypadáme jako chamtivé a ziskuchtivé osoby, které chtějí na smrti svého nejbližšího parazitovat. Nemusíme jistě zdůrazňovat, že jsme tragickou událostí všichni otřeseni a proto také jsme svěřili vyřízení věci právnímu zástupci," uvádí Rotreklová.

Rodinu v tuto chvíli zastupuje právní zástupce Karel Friml. Ani on prý prostřednictvím dopisu právnímu zástupci Dary Rolins Robertu Vladykovi nepožadoval zmíněnou sumu.

"O vyčíslení jakékoli náhrady nebyla ani zmínka, a to ani z mé strany ani ze strany mých klientů. Já jsem advokáta paní Rolins jen vyzval, aby mi sdělil údaje o pojišťovně, u které je odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla z povinného ručení pojištěna. Takto se postupuje jako v jakémkoli jiném případě, to je běžný postup. Nejde o zavinění, ale o odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku," říká JUDr. Friml.

A co na to právní zástupce Dary Rolins? "Žádná přesná částka nebyla uplatněna, ale přesto mi to přijde předčasné v době, kdy není rozhodnuto o viníkovi nehody. Z dopisu vyznělo, že jmenuje osoby, které zastupuje a pak uvedl, že za ně vyčísluje nárok na náhradu škody," uvádí JUDr. Vladyka.

Dodal také, že bude mít v nejbližších hodinách se svou klientkou schůzku. I když její účel nechtěl prozradit, je pravděpodobné, že s ní bude jednat také o náhradě škody způsobenou jejím vozem.

"Není jednoduché, když vám na silnici zemře blízký člověk. Rodina Rotreklových těžce nese i celou mediální kampaň, která se kolem události rozvířila. Místo toho, aby se vztahy urovnávaly, tak se díky tomu jitří," míní Friml.

Podle jeho slov je předčasné říkat, že někdo něco zavinil, když je případ ve fázi vyšetřování. A bude zřejmě na dlouhé lokte. "Nebude to ani jednoduché a ani rychlé. Nejdřív bude třeba vyhotovit znalecký posudek z oboru zdravotnictví, poté znalecký posudek z oboru dopravy. Po shromáždění dalších důkazů bude teprve možné rozhodnout o vině," uzavírá právní zástupce Rotreklových.