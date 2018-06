Rodina Versaceových peče s mafií

"Je to nechutné, co si dnes lidé dovolují," zuří první dáma ve světě módy, Donatella Versace. Soukromý detektiv ze Sydney totiž její jméno a celou rodinu Versaceových spojuje s mafií. Uvádí to aspoň v knize The Spying Game, která se právě dostává na pulty světových knihkupectví. Donatella nevyčkala ani okamžik a okamžitě podala trestní oznámení pro pomluvu.