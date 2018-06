Rodina se zastává Mela Gibsona, prý není žádný násilník

"Mě Mel nikdy fyzicky jakýmkoli způsobem nenapadl před, během ani po našem manželství," prohlásila Robyn Gibsonová, která s hercem prožila v manželství 28 let a má s ním 7 dětí. "Mel byl úžasný a milující otec," dodala.

Aniž by o to Gibson žádal, sepsala prohlášení, v němž přísahá, že slavný herec není násilník.

Manželka Mela Gibsona Robyn

"Mel o toto prohlášení nežádal. Robyn prostě cítila, že co je moc, to je moc a rozhodla se vstoupit do celé věci, aby ukázala, že si stále váží manželství s Melem a je znechucena tím, jak média ukazují Mela jako bezcitné monstrum," řekl magazínu People zdroj blízký Robyn Gibsonové s tím, že za hercem stojí i všechny jeho děti.

Rodina Gibsona tvrdí, že Oksana Grigorijevová vše dělá z vypočítavosti a k tomu, jak se choval ho dohnala.

Matka Gibsonovy nejstarší dcery přišla s nahrávkami, kde na ni herec sprostě křičí, nadává jí. Na nahrávce je zmíněn i incident, při kterém měl Gibson Grigorijevovou kopnout do obličeje a vyrazit dva zuby. Herec to v telefonátu nijak nepopírá a tvrdí, že si to zasloužila.

Grigorijevová dokonce přišla s fotografií, kde je vidět její poničený chrup po hercově útoku. K tomu přidala, že ji Gibson napadl, když měla dceru v náručí a způsobil modřiny i dítěti.

Její zubař doktor Ross Shelden ale řekl serveru TMZ.com, že fotografie je podvrh. "Ten nos není její. Ani rty nejsou. Rozhodně to je pozměněná fotka," řekl. Zároveň ale potvrdil, že Grigorievové zuby po údajném útoku skutečně spravoval. "Jeden byl zlomený a druhý vyražený," uvedl doktor Shelden.

Podle serveru TMZ jde Grigorijevové v celé kauze především o peníze. Existují totiž důkazy, že nejprve žádala od Gibsona tučný obnos, než celou věc zveřejnila. Za mlčení chtěla prý v přepočtu 200 milionů korun.