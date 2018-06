Rodina se nám rozpadla, říká bratr údajného kanibala Čurka

"Namáčejí mě do nějaké věci, které jsem nebyl ani svědkem," postěžoval si Marián Čurko v Show Jana Krause.

Bulvární deníky dokonce vydaly snímky, kde je znázorněný jako smrt nebo kanibal. "V Partičce se vymyslelo, že budeme mít karnevalové masky. Já jsem tam prostě používal ledacos. Jednou jsem byl dokonce lidožrout, dokonce jsem takovou gumovou nohu držel, Hannibal Lecter nebo smrt jsem byl. To všechno bylo vtipné a teď najednou to dostalo úplně jiný kontext, že on je také nějaký divný," řekl Čurko.

To, co provedl jeho bratr, si nedokáže vysvětlit. "Měl ženu, děti, postavil dům, byl úspěšný v práci, vydělával peníze. Nic tomu nenasvědčovalo, že by bratr mohl žít dvojí život," uvedl hudebník v Show Jana Krause.

S Matejem se ale prý moc nestýkal. "Já jsem trochu venkovní pozorovatel toho všeho. Rodina na mne vysypala celou řadu konspiračních teorií. Já se jen matce zmínil, že je divné, že bratr chodil ven ozbrojený. Momentálně necítím smutek, ale spíš stres. Já to stále zpracovávám. Každé ráno se vzbudím a vzpomenu si na to. Je to takový zlý sen, který je skutečný."

Jejich rodina se prý pod vlivem otřesné události rozpadla. "Nikdo nechce nikomu volat. Nevyhledáváme se. I pohřeb byl takový dost zvláštní. Nikdo to neumí zpracovat," prozradil Čurko. Svým čtyřem dětem ale vše řekl, aby jim to neprozradil někdo jiný. Teď se s tím učí žít.

Kromě Čurka se v Show Jana Krause ukáže moderátor soutěže Česko Slovensko má talent Martin Pyco Rausch, herečka Sabina Remundován a marketingová specialistka a designérka nábytku pro kočky Lucia Tarbajovská.