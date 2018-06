RODINA POD LUPOU: Svět je teď méně bezpečný, řekla před dcerou Březinová

JAKÁ JSEM MATKA

Marcela: Lepší otázka by tam nebyla? To nemůžu říct já, to musí říct moje děti…

JAKÁ JSEM DCERA

Marcela: Vanda je úžasná a velmi inspirativní dcera.

Vanda: Doufám, že dobrá.

JAKÝ MÁME VZTAH

Marcela: Vanda je taková moje mladší ségra.

Vanda: Myslím, že s mámou máme výborný vztah.



V ČEM JSEM JAKO RODIČ OBSTÁLA

Marcela: Já vůbec doufám, že jsem jako rodič obstála. To je moje odpověď.

V ČEM JSEM JAKO DÍTĚ OBSTÁLA

Vanda: V tom, že jsem dokázala porozumět mámě.



ČEMU MNE RODIČE NAUČILI

Vanda: Pravdomluvnosti.

Marcela: Myslím, že mě naučili poctivosti.

RODINA POD LUPOU: Marcela Březinová a Vanda Švarcová / Fotograf: Lenka Hatašová / Oblečení a šperky: Pavel Filandr

JAKÁ BYLA VÝCHOVA

Marcela: Výchovu jsem měla poměrně tvrdou, protože tatínek byl - a teď nechci použít slovo despota, protože to se k tatínkovi ani k mamince nehodí - ale byly tam takové rysy. Měla jsem tvrdou výchovu.

Vanda: Výchova byla dobrá, ale přísná. A snad to vyšlo.

CO JE PRO MĚ RODINNÉ ZÁZEMÍ

Vanda: Domov.

Marcela: To je pro mě teplo.

Marcela Březinová (*1960) Zpěvačka přišla o manžela Zdeňka Zdeňka Švarce před dvěma lety, když spáchal sebevraždu. Má s ním osmnáctiletou dceru Vandu a dvacetiletého syna Honzu.

ZTRÁTA MILOVANÉ OSOBY

Marcela: Jakmile člověk ztratí milovanou osobu, tak je ten svět daleko méně bezpečný.

Vanda: Bez komentáře.

RODINNÉ ZVYKY

Vanda: Ráda domů jezdím, mám ráda společné obědy a večeře.

Marcela: Společné večeře. To je myslím výborný rodinný zvyk, při kterém se probere úplně všechno.

CO BYCH V RÁMCI RODINY UDĚLALA JINAK

Marcela: To je těžká otázka. Já se snažím dělat všechno dobře nebo tak, jak mi velí můj instinkt, ale jestli jsem udělala něco blbě, to by musely posoudit moje děti.

Vanda: Nic. Vše je tak, jak má být.