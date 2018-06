RODINA POD LUPOU: Přála jsem si silnou osobnost, říká o Kostkové máma

ČÍM SI VZÁJEMNĚ LEZEME NA NERVY

Carmen: My si nelezeme na nervy.

Tereza: Uznávám, že to může znít naprosto nevěrohodně, ale nepamatuji si, že by mi kdy máma lezla na nervy. A ani nevím o nikom, kdo by takový „zážitek“ s ní měl. Maminka naopak nervy hojí.

KDY SE DOHADUJEME

Carmen: My se nedohadujeme, pouze domlouváme harmonogram chodu obou domácností.

Tereza: Tohle vypadá na velmi „nezajímavý“ rozhovor, protože my se nedohadujeme, my si nejčastěji a při všem rozumíme.

NA CO MÁME STEJNÝ NÁZOR

Carmen: Na život.

Tereza: Na víru, na politiku, na výchovu, na divadlo.

CO ŘÍKÁM NA JEJÍHO MUŽE

Carmen: Mám ho ráda. A pro jistotu neříkám nic.

Tereza: Já na jejího partnera říkám, že vybrala výborně! (Petr Kostka - otec Terezy Kostkové). A ona na mého? Máma úžasně chápe jeho osobitost a oceňuje Petra (Petr Kracik - pozn.red.) velmi coby režiséra. A dává mi tajné dobré rady, jak na něco tak specifického, jako je dlouhodobé partnerství.

KDY JSEM SE O NI BÁLA NEJVÍC

Carmen: To víte, o dítě se bojíte leckdy a vlastně celoživotně, dokonce i když už malé není, ale protože jsem ji učila hlavně se v životě nebát, tak ani já své obavy konkrétně nepodporuji.

Tereza: Častokrát, v obdobích, kdy ji úplně nesloužilo zdraví a ona se octla vetšinou pro nás ostatní nečekaně v nemocnici, na kapačkách, JIPce či operačních sálech. Neříkala nám to, aby nás nevyděsila. Ani já neříkala, že se jí to povedlo, abych jí nepřitěžovala.

ČÍM MĚ NEJVÍC PŘEKVAPILA

Carmen: Svou poutí do Santiaga de Compostela.

Tereza: Překvapuje mě neustále svou neobyčejnou silnou vůlí, nestrojenou elegancí a úrovní, a nezdolností.

CO SPOLU PODNIKÁME NEJČASTĚJI

Carmen: Jdeme na kafíčko a probíráme aktuality na mezinárodním i domácím poli.

Tereza: Až do mých šestnácti let jsme s mamkou pravidelně chodily co čtrnáct dní do kina, a pak na hranolky, nebo masový piroh, to byla přeci jen vzácnost do revoluce. Teď spolu už jedenáct let pravidelně hrajeme ve Viole, a to podnikáme opravdu rády. No a protože maminka je i zkušená a obětavá a úžasná babička, tak podnikáme spoustu věcí kolem Toníka. A nevyhýbáme se ani společným dovoleným.

RODINA POD LUPOU: Carmen Mayerová s vnukem Toníkem

CO JSEM Z NÍ CHTĚLA MÍT

Carmen: Silnou osobnost.

Tereza: Maminka byla a je velmi demokratický člověk, takže mi nikdy nic nesugerovala, natož aby přikazovala, a vlastně mi nechávala volnost. Jen tuším, že lehce usměrňovala a inspirovala.

NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK

Carmen: Vnuk Toník.

Tereza: No život přeci!

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE

Carmen: Dostala krásnou příležitost v Českém rozhlase v pořadu 12 ve 12, potom roli v muzikálu Mýdlový princ, chodí na hodiny zpěvu k báječné Ireně Budweiserové a jako vše jí to evidentně baví a mě to evidentně těší.

Tereza: Kromě již zmíněného „babičkování“ zkouší teď maminka v Divadle na Vinohradech hru Loupežník a hraje tam v inscenaci mého muže To byla moje písnička. Nedávno premiérovala také v Mladé Boleslavi.