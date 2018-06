Rodiny pod lupou: Holubová a Stašová ukázaly děti, Kratochvílová sestru

Nezvykle otevřená byla Eva Holubová, když exkluzivně pro iDNES.cz zapózovala se svou devatenáctiletou dcerou Karolínou, z níž se zřejmě brzy vyklube profesionální fotografka.

"Nejvíc jsem se o ni bála při porodu. Jsem proto ráda, že dnes můžeme spolu podnikat soužití, na které navazuje vše příjemné, co s tím souvisí. Věřím, že z ní jednou budu mít šťastnou, citlivou, zdravě sebevědomou a naplněnou osobnost," uvedla ve zpovědi Eva Holubová.

Ukázalo se, že dámy mají naprosto stejný pohled na život a víc než rodinný vztah by je obě definovalo spíše rodinné přátelství. "Na co máme stejný názor? Skoro na všechno. A pokud si někdy lezeme na nervy, většinou jsou to blbosti. V tom důležitém se vždycky shodneme," dodala Karolína.

Dceru ukázala i zpěvačka Marcela Březinová. "Vanda je úžasná a velmi inspirativní dcera," podotkla hned v úvodu o osmnáctileté dceři. "Doufám, že jsem jako rodič obstála. A jaká jsem matka? To nemůžu říct já, to musí říct moje děti," dodala zpěvačka, jíž se hůř mluvilo jen o smrti manžela a otce Zdeňka Švarce.

VIDEO: Svět je teď méně bezpečný, řekla před dcerou vdova Březinová

"Jakmile člověk ztratí milovanou osobu, tak je ten svět daleko méně bezpečný," uvedla Marcela Březinová. Vanda odpověď nechala bez komentáře.

K výraznému odhalení v rámci Rodiny pod lupou se odhodlala i Česká Miss Gabriela Kratochvílová, jež se pochlubila o dva roky starší sestrou Janou. Uvedla, že Jana má krásnější postavu a prý obdivuje její dlouhé vlasy.

"Závidím jí postavu a smysl pro módu, její nápady a v některých situacích větší sebevědomí," řekla o sestře třiadvacetiletá Gabriela Kratochvílová. Sourozenecké hádky se u holek už prý téměř nekonají.

"Čím jsme starší, tím jsme rozumnější a víc si vážíme toho, že se máme. A když, pak většinou u vymýšlení choreografie nebo tvorby hudby pro sestavu. Přeme se v rozdílných nápadech, anebo jen tak, když vstaneme špatnou nohou," dodala Česká Miss.

V rámci Rodiny pod lupou se loni představili i dcera Věry Martinové Anežka Petrásková, děti Jakuba Smolíka i syn Simony Stašové Vojtěch.