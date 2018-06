Rodina mou prací nesmí trpět, říká Gottová před premiérou na Primě

pohled z druhé strany Rozhovor s šéfredaktorkou zpravodajství TV Prima Jitkou Obzinovou VIP Zprávy se připravují už několik měsíců, spekulovalo se o různých moderátorech - ale kdo přišel s tím oslovit právě Ivanu Gottovou. A proč?

K výběru moderátorů jsme přistupovali s velkým rozmyslem. Když v rámci týmu, který VIP Zprávy připravuje, zaznělo jméno Ivany, tak mi to přišlo svým způsobem nereálné. Ne kvůli Ivaně osobně, ale kvůli k tomu, že se Ivana netají tím, že rodina je pro ni prvořadá. Nakonec jsem si řekla, proč to nezkusit, zvedla jsem telefon a Ivanu oslovila. Vždyť kdo jiný je se světem našich celebrit lépe obeznámen? Co bylo pro Ivanu Gottovou rozhodující, že na nabídku kývla - museli jste se k něčemu nestandardnímu zavázat?

Já můžu jen říct, že Ivana neměla požadavky, které by byly mimo obecný rámec. Rozhodně netrpí hvězdnými manýry, jak jí někdo obvinil. Naopak - přistupuje k práci velmi zodpovědně a věnuje přípravám mnoho času. Je perfekcionista a to je v úplném pořádku. Co máme od VIP Zpráv čekat - jak se budou lišit od Top Staru, který běží u vás na Primě. Museli jste dělat velké ústupky, aby si formáty nebyly příliš podobné?

Od samého začátku říkáme, že si nebudujeme konkurenci vůči jednomu z našich nejúspěšnějších pořadů. VIP Zprávy jsou aktuální společenský deník, který chce diváky informovat o tom, co se v showbyznysu děje, a to nikoliv formou bulváru, ale příjemným, odlehčeným stylem. VIDEO: Hostem iDNES.cz byla modelka moderátorka Martina Gavriely Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Ptal jsem se Ivany Gottové a zeptám se i Vás - téma Martina Gavriely. I když je to velmi sympatická dáma, řeší se její minulost, která zahrnuje i focení eroticky laděných fotografií. Vám osobně to nějak vadilo?

Tohle bereme jako čistě soukromou záležitost Martiny Gavriely. A myslím, že český národ navíc není v těch směrech přehnaně puritánský. Jak často se dámy budou střídat na obrazovce?

Zatím po týdnu. Jaké bude studio, bude nějak interaktivní, nablýskané?

Studio pro zpravodajství dostalo kompletně nový kabát, jak diváci mohli vidět již včera, kdy se Zprávy TV Prima z nového studia vysílaly poprvé. Věříme, že se jim líbí. Pořad nasazujete v době okurkové sezóny - byl to záměr, aby se pořad "zajel" před podzimní sezónou, která logicky přiláká k televizi víc diváků?

Sám jste si odpověděl. Opravdu si myslíme, že se do podzimu VIP Zprávy na obrazovce Televize Prima usadí. A jaký cíl jste si stanovili ve sledovanosti - jaký výsledek bude pro vás uspokojivý?

Teď vás zklamu, ale z pověrčivosti nebudu komunikovat žádné konkrétní číslo. Své představy si nechám pro sebe. A ještě jedna drobnost - hlavní Zprávy začínají v sedm, následuje Sport a Krimi zprávy... Co vyplní čas mezi 19:30 a 19:50, než VIP Zprávy vypuknou?

Dochází k celkové úpravě stopáže zpravodajství. Krimi Zprávy posilují co do vysílacího času. Po nich následuje Sport, informace o počasí a následně VIP Zprávy. Nebojíte se, že vám diváky v půl osmé seberou úspěšné Televizní noviny, které už jednou Primu převálcovaly, když váš předchůdce Pavel Zuna nasadil Zprávy na půl osmou?

Nehodnotím kroky svého předchůdce, ale určitě nemůžu k novému projektu přistupovat již předem se skepsí. Věříme si.