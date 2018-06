Jacksonova rodina miliardy nedostane, prohrála soud

Soud v Los Angeles, který začal letos v dubnu, vyvolával v USA velkou mediální pozornost, protože dával nahlédnout do Jacksonova soukromí. Žalobu podala jménem Jacksonových tří dětí - šestnáctiletého Prince, čtrnáctileté Paris a jedenáctiletého Blanketa - zpěvákova matka Katherine.

Podle žalující strany se firma snažila za každou cenu připravit zpěváka na návratové turné This Is It bez ohledu na nalomené zdraví padesátiletého umělce. AEG Live si prý od turné slibovala velké zisky. Odškodné až 40 miliard dolarů se rovná údajnému výnosu z Jacksonovy umělecké a reklamní aktivity, pokud by zpěvák nezemřel.

Soud ale argumenty žalobců neuznal. Soudci sice souhlasili s tvrzením rodiny Jacksonových, že lékaře Conrada Murraye najala promotérská firma, ale rozhodli, že výběr Murrayho nebyl chybný, přestože lékař podal zpěvákovi 25. června 2009 smrtelnou dávku léků. Murray si v současné době za neúmyslné zabití krále popu odpykává čtyřletý trest vězení.

Murray byl ke své roli způsobilý, i když selhal, stanovil soud. Promotérská firma, která ho vybrala, proto za smrt Michaela Jacksona neodpovídá a nepodléhá žádné sankci, rozhodli soudci jednomyslně.