Jacksonova rodina se znovu soudí, žádá miliardové odškodné

Občanskoprávní proces, který potrvá podle portálu gigwise.com dva až tři měsíce, začal v úterý v Los Angeles výběrem poroty.

Žaloba, kterou jménem šestnáctiletého Prince, čtrnáctileté Paris a jedenáctiletého Blanketa podala zpěvákova matka Katherine, obviňuje AEG Live z nedbalosti. Společnost prý může za Jacksonovu smrt, neboť si najala lékaře Conrada Murraye. Ten si v současné době za neúmyslné zabití odpykává čtyřletý trest vězení.

Jacksonův osobní lékař Conrad Murray u soudu

Dokumenty předložené soudu rovněž uvádějí, že pořadatelský gigant upřednostnil touhu po obřích ziscích z koncertní šňůry před zdravím a bezpečností Michaela Jacksona.

AEG stála za chystaným turné This Is It, zpěvák ale zemřel krátce před prvním koncertem. Z přípravy vystoupení unikla do médií elektronická pošta, ve které jistý představitel promotérské firmy označil Jacksona za "opilého a deprimovaného" a za "citově paralyzovanou hromádku neštěstí". Také se obával, aby 50 připravovaných koncertů neskončilo nákladným krachem.

Michael Jackson - This Is It

Předpokládá se, že Jacksonův nejstarší syn Prince bude v procesu vypovídat o svém rozhovoru s otcem, který na téma AEG údajně vedli. Svědčit by měla také Jacksonova dcera Paris.

Děti Michaela Jackosna

Jackson zemřel v roce 2009 na předávkování anestetikem propofol, které používal s Murrayho vědomím jako uspávací prostředek. AEG jakékoli vlastní pochybení odmítá. Předpokládá se proto, že bude u soudu argumentovat tím, že Jackson byl za svůj skon sám odpovědný.

Právník AEG Marvin Putnam v připravovaném dokumentu televize CNN s názvem Michael Jackson: The Final Days (Michael Jackson: Poslední dny) prohlásil, že zpěvák byl dospělý člověk a že byl proslulý častým střídáním lékařů.

"Byl znám tím, že jednomu doktorovi řekl jednu věc, dalšímu pak něco jiného," citoval Putnama server ibtimes.co.uk.