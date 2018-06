Rodina Bartošové nepřijde na její pohřeb, pokud nebude soukromý

Příbuzní tragicky zesnulé Ivety Bartošové, syn Artur, matka Svatava a sourozenci Ivana a Lumír, s lítostí oznamují, že manžel zpěvačky Josef Rychtář odmítl jejich přání, aby zakončila turbulentní cestu životem klidným a neokázalým pohřbem ve svém rodišti. Pan Rychtář rozhodl o uspořádání dožínek pro bulvární média, v nichž chce hrát hlavní roli on. Takové rozloučení s milovanou osobou by však bylo pro její nejbližší natolik traumatizující a nedůstojné, že se ho nezúčastní. Podaří-li se zabránit panu Rychtářovi v jeho odhodlání nevydat rodině ostatky zemřelé, budou bez účasti médií uloženy do rodinného hrobu v kruhu nejbližších příbuzných.

Artur Štaidl, Svatava, Lumír a Ivana Bartošovi