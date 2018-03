Rodiče ze mě mít herečku nechtěli, přiznala Kostková

„Herečtí rodiče většinou nechtějí, aby v tom jejich děti pokračovaly, protože to prostředí znají, ale to je asi u každého povolání stejné. Ale myslím, že mě svým přístupem a láskou k té profesi nakonec k herectví nechtěně přivedli,“ přiznala na udílení cen Thálie Kostková.

Ta dorazila společně s rodiči do Národního divadla, kde si herec Petr Kostka převzal cenu za celoživotní činoherní mistrovství. „Jsem šťastná za něj, moc mu to přeji a myslím, že je to namístě, my jsme divadelní rod mnoho, mnoho desetiletí,“ řekla herečka.



„Víte, já si myslím, že když toho člověk hodně zažije a je mu osmdesát let, tak možná neprožívá až tak velkou euforii, spíš je to jisté vnitřní docenění,“ popsala pocity svého otce.

A v jaké roli se herečce Petr Kostka nejvíce líbí? „To je opravdu těžké říct, protože měl spoustu nádherných rolí. Měla jsem ho ráda v Hamletovi, jako dítě jsem to představení viděla několikrát. Já mám hlavně ráda jeho přístup k divadlu a životu,“ upřesnila.