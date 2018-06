Rodiče volí nejčastěji Jana a Terezu

Simeon, Liana, T itus, Etela... Nejde o názvy kosmetických výrobků, jsou to jména, která lze nalézt v českém kalendáři. Jen málo rodičů však vybere potomkovi něco tak cizokrajného. V oblibě jsou stále zejména stará česká jména. V lednu 1999 se narodilo skoro 7200 dětí. Z nich 248 dívek dostalo jméno T ereza a 257 chlapců má v rodném listě napsáno Jan. Mezi další holčičí jména, která se rodičům líbila, patřila ještě Kateřina se 193 a Michaela se 156 zástupkyněmi. Následovaly Nikola, Kristýna, V eronika, Lucie, Anna, Barbora, Adéla, Karolina a Eliška. Z chlapců skončil druhý Jakub (208) a třetí Tomáš (197). Za ně se zařadili Martin, Michal, Lukáš, David, Dominik, Petr, Jiří, Daniel a Ondřej. O tom, že i jména podléhají módním trendům, ale ne více než kdykoli jindy v minulých desetiletích, svědčí srovnání s údaji z roku 1968 a 1980. V roce 1968 se prvenstvím mohla pochlubit Jana následovaná Martinou a Renátou. Jana se dávala nejčastěji také o dvanáct let později. V roce 1980 za ní skončila Lucie a Kateřina. Nejoblíbenějším mužským jménem roku 1968 se stal Petr. Jen o něco méně kluků dostalo jméno Martin a Jiří. Stejně jako loni i v roce 1980 dostalo nejvíce kluků jméno Honza. Petr se propadl na druhé místo. T řetím nejoblíbenějším byl tehdy Martin. Ti, kdo chtějí pro své dítě cizí nebo méně obvyklé jméno, které není uvedeno v kalendáři, by měli začít pátrat na matrikách. »Na každé matrice je zdarma k dispozici k nahlédnutí publikace Miloslavy Knappové Jak se bude jmenovat vaše dítě?, která nabízí stovky jmen, včetně těch cizích. Všechna tato jména jsou uznávaná a rodiče jimi mohou své děti pojmenovat,« vysvětluje Ivana Storčáková, vedoucí oddělení matrik Prahy 1. »Pokud se rodiče rozhodnou pro jméno, které ani v tomto seznamu není nebo jméno zdvojené, musí si zažádat o odborný posudek soudního a jazykového znalce, zda smějí jméno zapsat do rodného listu dítěte. Přitom tento posudek znalce pouze doporučuje, konečné rozhodnutí záleží na pracovnících matriky. Ti se musí řídit také zákonem, který zakazuje dávat například jména zvířat nebo neživých věcí.