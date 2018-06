Rodiče trpí hádkami v Black Milk

Podle Ladi Kerndla je Tereza rozhodnuta skončit po vypršení smlouvy, což bude v březnu. Producent Black Milk Dan Hádl řekl Blesku: "Uvidíme... S Helenou budu natáčet její sólové album." Manažer skupiny Zdeněk Novotný striktně odmítl situaci komentovat a ani jedna z trojice zpěvaček nebere telefon.

Do éteru byla vypuštěna bublina a nikdo se k ní náhle nehlásí. "To víte, tři holky plné emocí dohromady, to je vždycky napětí!" Říkají jejich shovívaví rodiče, kteří chtějí zůstat nejmenováni v pozadí a přesto odnášejí za dcery pochopitelný zájem médií. Hádky prý střídá nadšení. "Stává se přece, že se nejlepší kamarádky chytnou a za chvíli jsou z nich znovu přítelkyně," zlehčují rodiče výbuch nahromaděných emocí.

Black Milk jsou populární a ve světě showbyznysu se na emoce a nenávisti nehraje. Na jevišti by zpěvačky měly zůstat za každou cenu profesionálkami. Byť by snad pro některou bylo těžké vyjít s kontroverzní Helenou Zeťovou. - více pornoskandálu Zeťové zde

Pokud Helena s nejmladší Terezou neustojí osobní neshody a pohřbí tak celou skupinu, doplatí na jejich nezralost stovky fanoušků - a to určitě profesionální není. Možná proto producent Hádl zatím mlčí. "Uvidíme v březnu," dává holkám čas na usmířenou.