Rodiče modelky Hany Mašlíkové musí svou dceru poslouchat

"Poletíme na dovolenou do Egypta nebo na Djerbu na osm dní. Myslím, že rodičům to bude stačit," řekla Korzu kráska. "Jen asi není úplně normální, že jsem jim teď vybrala zrovna tyhle destinace, protože je tam velké teplo, ale na druhou stranu, když už konečně jednou jedou k moři, tak ať si to užívají. Já teplo miluji a určitě ještě pak na nějakou dovolenou poletím. Vždycky si léto pořádně užívám."



Hana Mašlíková

Kromě dovolené čekají Hanku také pracovní povinnosti, a nebude jich zrovna málo. "Mám naplánováno hodně akcí. Přehlídky, focení, ke konci srpna pak budu mít křest kalendáře, který jsem fotila v Turecku. To se teď všechno připravuje, je kolem toho spousta věcí. Potom chystám ještě jednu věc, ale to je zatím tajemství."