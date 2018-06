Rodiče mají dětem pomáhat, říká zpěvačka a dcera Dalibora Jandy Jiřina

Jak se žije s příjmením Jandová?

S příjmením Jandová jsem se narodila, a tak jsem si na něj zvykla. Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, jestli je lehké nebo těžké s ním žít. Myslím si, že jsem na něj vlastně docela hrdá.

JIŘINA ANNA JANDOVÁ. Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Doplňky: LoLaArt a KAROLINA DRÖSSLER

Mít v zádech slavného otce ale může být někdy nevýhoda...

Samozřejmě, že určitá část lidí si vždy bude myslet, že jsem protekční dítě, a já se přiznávám, že s tím absolutně nechci bojovat. Každý má právo na svůj názor. Osobně si myslím, že je celkem normální, že rodiče pomáhají svým dětem, není nic špatného na tom, když rodič dítěti poradí v oboru, ve kterém se pohybuje pětadvacet let tak jako můj otec. Myslím si, že se oba hudbou bavíme a dělá nám radost spolu pracovat, i když občas máme i hádky. To k tomu prostě patří.

Ještě je tu slavný rod Jandových ze strany Petra Jandy. Sem vás nikdy nepřiřadili?

Je pravda, že je celkově v Jandových docela slušný zmatek. Takže občas se mi třeba na vystoupení stane, že se mě lidé ptají, čí jsem vlastně dcera.

Snila jste o tom, že se proslavíte ve stejném oboru jako váš otec?

Zásadní pro mě vždy bylo to, že jsem se nikdy netoužila proslavit. Začalo mě bavit skládat si vlastní hudbu a zpívat a vždycky jsem to brala hlavně jako velkou zábavu a tím, že jsem odmala s tátou vše pozorovala, tak jsem měla fajn možnost si hodně věcí okoukat a taky si nedělat velké a plané naděje. Táta je pro mě tím nejlepším rádcem a taky tím nejlepším kamarádem, a to je pro mě to nejdůležitější.

A jaká jste zpěvačka? Jak se sama vidíte?

Já myslím, že je těžké hodnotit samu sebe, to musí posoudit jiní. Ale můj názor je, že jsem zpěvačka, která má svoji autorskou představu o hudbě. A tu se snažím naplňovat. Mnoho lidí mě vidí jako romantickou duši a já se za ni i považuji, o tom je i moje hudba.

Z pohledu hodnot je pro vás důležitější rodinné zázemí, nebo kariéra?

Jsem typ člověka, který se bude snažit skloubit obojí dohromady. Kariéra je pro mě teď samozřejmě důležitá, snažím se na sobě hodně pracovat, a tak mám volného času čím dál méně, ale rodina je pro mě to nejdůležitější v životě. Ani do budoucna si nedokážu představit, že bych obětovala kariéru tomu, že bych třeba neměla děti. Myslím si, že lidé, kteří to udělali, stejně nikdy nebyli doopravdy šťastní.

Mimochodem, je Jiřina Anna Jandová svobodná?

Jiřina Anna Jandová je samozřejmě svobodná a ještě pár let plánuji být svobodná, ale jinak momentálně nemám žádný vážnější vztah. Mám kolem sebe spoustu fajn přátel a zejména fajn "kamarádů", takže se sama rozhodně necítím.

Na čem nyní pracujete?

Momentálně jsem dotočila ve studiu druhé CD, které vyjde začátkem dubna. Dalo mi docela dost zabrat a strávila jsem na jeho vzniku mnoho času a mám z něho obrovskou radost, takže doufám, že na něm bude znát můj určitý posun. Jinak jsem k CD také nafotila nádherné fotky s úžasnou fotografkou Lenkou Hatašovou a momentálně také natáčíme videoklip s režisérem Davidem Beránkem k titulní singlové písni Narovnaná v zádech. Takže mám teď velmi krásné tvůrčí období.