Rodiče chtěli udělat ze svého syna reklamu

Nike už nabídku odmítla, McDonald's a Microsoft neprojevily zájem. Nabídka 32letých rodičů na internetu zatím zůstala bez odezvy a neúspěšné bylo i přímé jednání s některými firmami, které trvá od narození syna už osm dní.

Rodiče žijí se čtyřletou dcerou a dvouletým synem v třípokojovém bytě a za utržený peníz si prý chtěli pořídit dům a investovat do vzdělání svých dětí.

Podle newyorských zákonů si ale musejí s výběrem jména pro novorozence pospíšit. Pokud se jim nepodaří nikoho umluvit do pondělka, bude syn zapsán do matriky jako Baby Boy, tedy Chlapeček. To by se podnikavému páru příliš nezamlouvalo, a tak má pro tuto eventualitu připraveno křestní jméno Zane.