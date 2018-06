Rodiče Amy Winehouse jsou přesvědčeni, že ji zabila abstinence

Amy Winehouse se podle otce rozhodla skončit s pitím. Mitch Winehouse prohlásil, že byla čistá. Drogy prý nebrala pár let a s alkoholem skončila necelý měsíc před smrti.

Její rodina je přesvědčena, že křehké tělo neuneslo šok, který mu taková abstinence způsobila. Amy totiž ignorovala rady lékaře, aby přestávala postupně. Místo aby dávky omezovala, skoncovala s pitím naráz.

"Abstinence dala jejímu tělu takový šok, že to je podle nich hlavní příčinou smrti," řekl deníku The Sun zdroj blízký rodině. Amy mohla mít tak silné abstinenční příznaky, že upadla do kómatu.

Její matka Janis a i přítel Reg ji viděli den před smrtí a jsou si jisti, že nepila. Byla ten den i na lékařské prohlídce, která neodhalila nic špatného. "Byla nejšťastnější za posledních několik let. Neměla depresi. Viděla se s Janis a Regem v pátek a měla dobrou náladu," řekl Mitch Winehouse ve smuteční řeči během pohřbu.

Matka Amy Winehouse Janis na zpěvaččině pohřbu Britský filmař Reg Traviss na pohřbu Amy Winehouse

"Té noci byla v pokoji, hrála na bicí a zpívala. Ochranka ji upozornila, že už je moc pozdě, aby to ztišila. A ona to udělala. Když k ní bodyguard ráno přišel, myslel, že spí. Vrátil se za pár hodin a poznal, že nedýchá a zavolal pomoc," popsal otec zpěvačky.

V jejím domě se po smrti nenašly žádné drogy. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by se Amy Winehouse předávkovala nebo upila k smrti. Přesná příčina smrti nebude známá ještě několik týdnů. Pitva totiž nic zásadního neprokázala. Čeká se na výsledky toxikologických testů.

Otec Amy Winehouse Mitch na zpěvaččině pohřbu

"Vědomí, že neměla deprese a odešla šťastná, nám pomáhá," dodal Mitch Winehouse. Ten teď chce jménem své dcery založit nadaci na pomoc lidem bojujícím se závislostí. "Pokud si v této zemi nemůžete dovolit kliniku, dostanete se na seznam, kde musíte čekat dva roky na pomoc. Budu se to snažit změnit," slíbil Winehouse.