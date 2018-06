Rodák ze Skotska je první oficiálně bezpohlavní osobou na světě

Osmačtyřicetiletý Skot žije od dětství v Austrálii. Už jako malý věděl, že se necítí být chlapcem a před dvaceti lety podstoupil operaci pro změnu pohlaví. Ani jako žena ale nebyl šťastný a přestal proto brát ženské hormony.

Lékaři potvrdili, že u něj nelze poznat, zda je víc mužem nebo ženou, takže úřady přijaly jeho žádost o úpravu rodného listu a May-Welby se stal první bezpohlavní osobou na světě. "Označení muž nebo žena se na mě nehodí," řekl May-Welby deníku The Sun.

Australská vláda se s jeho bezpohlavností vypořádala tak, že mu do příslušné kolonky v rodném listu napsala "nespecifikované".

Podle May-Welbyho to bylo hloupé řešení. "Nejjednodušší by bylo, kdyby mi tam nepsali nic. Žádal jsem vládu Nového Jižního Walesu, aby mi vydala rodný list, kde vůbec kolonka pohlaví nebude. To prý ale nešlo, tak si vzali čas na rozmyšlenou a rozhodli se mé pohlaví popsat jako nespecifikované," dodal.