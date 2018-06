Rod Stewart si nechal zmrazit sperma

Slavný hitmaker věří, že mu sperma „odložené“ ve spermobance zajistí dalšího potomka, i kdyby se stal čirou náhodou neplodným.

„Uložili jsme sperma do mrazu pro jistotu, kdyby se náhodou vyskytly nějaké problémy,“ prozradila Lancasterová reportérům deníku The Sun.

Penny také práskla, že Rod nemusel plnit nádobu svým spermatem v nepříjemné místnosti v nemocnici, ale využil pohodlí a soukromí domova.

„Hned jsem pak nastartovala ferrari a vyrazila s tou prapodivně vypadající tekutinou ve speciální tašce do nemocnice, kde ji uschovali na horší časy,“ řekla čtyřiatřicetiletá Stewartova snoubenka, která se zpěvákem očekává dítě. To by se mělo narodit během několika týdnů.