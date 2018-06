Rod Stewart se stane otcem poosmé, Robbie Williams prý poprvé

Stewartovou manželkou je devětatřicetilá Penny Stewartová, s níž má již čtyřletého syna Alastaira Wallace. Dítě se má přitom narodit ještě před 40. narozeninami zpěvákovy ženy, která kulatiny slaví v únoru.

"Penny a Rod měli tolik štěstí, že si mohli dovolit oslavit víc než jen jejich třetí výročí svatby letos v červnu, protože se dozvěděli, že je Penny těhotná, čekají již druhého společného potomka," uvedl mluvčí páru.

Rod Stewart bude sice biologickým otcem již poosmé, ale legálním jen posedmé. Prvorozenou dceru Sarah Tubronovou, která přišla na svět před dvaačtyřiceti lety tehdy mladým studentům Rodovi a Susannah Boffeyové, totiž tehdy dali k adopci.

Proč se Robbie Williams a Ayda Fieldová brali tak spěšně? Protože prý čekají prvního společného potomka a chtěli ho přivést na svět už jako manželé. Tvrdí to zdroje z okolí herečky Aydy, která na tento víkend plánuje speciální večírek pro přítelkyně a ženy ze své rodiny, při kterém těhotenství budou oslavovat.

Zdroje z okolí herečky Aydy tvrdí, že zpěvákova žena plánuje na tento víkend speciální večírek pro přítelkyně a ženy ze své rodiny, při kterém těhotenství budou oslavovat.

Robbie a Ayda budou teď pobývat v losangeleském domě, který nechal britský zpěvák přestavět v přepočtu za třicet milionů korun. "Mají tam jednu místnost vybavenou jako dětský pokoj pro miminko. Ayda všechno dělala sama, od návrhů až po barevné ladění pokoje," uvedla hereččina kamarádka.

Sám Williams o dětech mluvil nedávno. Stalo se tak na konci letošního června po návštěvě zemětřesením zdevastovaného Haiti.

"Po té návštěvě jsem chtěl okamžitě nějaké děti adoptovat. To je okamžitý pocit viny, který člověka přepadne, když se poprvé setká s někým jako s dětmi na Haiti. Ale mám několik věcí a problémů, které chci vyřešit a udělat před adopcí. S největší pravděpodobností budu mít nejdřív pár svých dětí, a pak adoptuju ještě jeden párek. Je to něco, o čemž jsme spolu s Aydou už mluvili. Určitě je to ve viditelné budoucnosti, ale zatím nevíme, kdy přesně," uvedl Robbie Williams.