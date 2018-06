Rod Stewart se bude potřetí ženit

13:11 , aktualizováno 13:11

Šedesátiletý rocker Rod Stewart se rozhodl po třetí vstoupit do stavu manželského. Jeho nastávající je třiatřicetiletá modelka Penny Lancasterová, s níž žije již pět let. O ruku požádal svoji milou o víkendu během romantického výletu do Paříže.