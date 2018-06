Rocker Rod Stewart se stal v šestašedesáti letech poosmé otcem

V jeho prohlášení se uvádí, že rodiče jsou "pyšní a uchvácení". Aiden je jejich druhé dítě. Staršímu Alastairovi je pět let.

Rod Stewart se svou nejstarší dcerou Sarah Streeterovou

Rockový veterán má z předchozích vztahů šest dětí. Dceři Sarah, která je z nich nejstarší, je letos 47 let a o tom, že je dcerou slavného zpěváka, až do svých osmnácti let neměla tušení. Rodiče ji totiž jako malou dali k adopci. Ani potom, co svého otce vyhledala, se s ní Stewart nestýkal. Rodině ji představil až před třemi lety, po smrti její adoptivní matky.

Kromě Sarah a novorozeného Aidena má Stewart dvaatřicetiletou Kimberly a jednatřicetiletého Seana z prvního manželství s Alanou Hamiltonovou, třiadvacetiletou Ruby s modelkou Kelly Embergovou, osmnáctiletého Renného a šestnáctiletého Liama s druhou manželkou Rachel Hunterovou a pětiletého Alastaira se současnou manželkou Penny Lancasterovou. Tu si vzal zpěvák v roce 2007 na palubě jachty v italském přístavu Portofino.